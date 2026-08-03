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撐美債 貝森特：日圓是安全網

編譯劉忠勇／即時報導
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美財政部長貝森特。(歐新社)
美財政部長貝森特。(歐新社)

美國財政部長貝森特力挺日本政府利用美國聯準會的附買回機制推升日圓，美國出手救日圓目的之一，是有助避免美國公債遭到過度賣壓。

聯準會的「外國及國際貨幣當局附買回機制（FIMA）」，讓外國央行能以持有的美債作為擔保取得美元資金，不必在公開市場賣出美債籌措現金。

這項機制2020年新冠疫情時設立，目的是讓交易對方取得資金，又不過度干擾美債市場。

日本財務大臣片山皋月3日證實，上周五利用該機制買進日圓，未來也將運用這個機制。貝森特則在社群媒體發文表示支持日本採取這項行動，也會鼓勵擴大這項機制的規模。他說：「這項機制是重要的安全網。」

美國財政部最新資料顯示，日本持有逾1.1兆美元美債，是美債最大外國持有者。由於投資人質疑聯準會抑制通膨能力，又擔心美國財政前景，美債市場已面臨賣壓，因此華府不樂見日本為籌措干預匯市資金而賣出美債。

美國也擔心日本市場若動盪，恐擴散至美國。今年1月，日本央行剛升息卻出現日圓、日債同遭拋售現象，當時美國10年期公債殖利率也升至4.3%，創5個月新高。7月受到美伊衝突影響，美國10年期公債殖利率又升至4.7%，30年期更攀升至5.2%，創下19年新高，也推高房貸利率等融資成本。

根據聯準會網站公布的文件，FIMA機制規定，每個交易對方每日使用上限為600億美元，但聯準會轄下小組委員會可調整額度。

除了穩定債市，對川普政府而言，日圓若繼續疲軟，會壓低日本製造商品出口價格，使其相對於美國製造商擁有競爭優勢，不利美國總統川普透過關稅鼓勵製造業回流美國的努力。

精華 FAQ

  • 因為這可讓日本以持有的美債作為擔保取得美元，不必急著在市場賣債換現金，能減少美債遭到拋售的壓力，同時協助日圓回穩。

  • FIMA是聯準會在2020年疫情時設立的工具，讓外國央行可用美債換取短期美元資金，避免干擾債市；目前每個交易對方每日上限為600億美元。

  • 因為日本是美債最大外國持有者，若為干預匯市而大量賣債，會加重美債賣壓；此外日圓若過弱，也會提高日本出口競爭力，牽動美國產業。

貝森特 聯準會 央行

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