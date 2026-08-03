撐美債 貝森特：日圓是安全網

美財政部長貝森特。(歐新社)

美國財政部長貝森特 力挺日本政府利用美國聯準會 的附買回機制推升日圓，美國出手救日圓目的之一，是有助避免美國公債遭到過度賣壓。

聯準會的「外國及國際貨幣當局附買回機制（FIMA）」，讓外國央行 能以持有的美債作為擔保取得美元資金，不必在公開市場賣出美債籌措現金。

這項機制2020年新冠疫情時設立，目的是讓交易對方取得資金，又不過度干擾美債市場。

日本財務大臣片山皋月3日證實，上周五利用該機制買進日圓，未來也將運用這個機制。貝森特則在社群媒體發文表示支持日本採取這項行動，也會鼓勵擴大這項機制的規模。他說：「這項機制是重要的安全網。」

美國財政部最新資料顯示，日本持有逾1.1兆美元美債，是美債最大外國持有者。由於投資人質疑聯準會抑制通膨能力，又擔心美國財政前景，美債市場已面臨賣壓，因此華府不樂見日本為籌措干預匯市資金而賣出美債。

美國也擔心日本市場若動盪，恐擴散至美國。今年1月，日本央行剛升息卻出現日圓、日債同遭拋售現象，當時美國10年期公債殖利率也升至4.3%，創5個月新高。7月受到美伊衝突影響，美國10年期公債殖利率又升至4.7%，30年期更攀升至5.2%，創下19年新高，也推高房貸利率等融資成本。

根據聯準會網站公布的文件，FIMA機制規定，每個交易對方每日使用上限為600億美元，但聯準會轄下小組委員會可調整額度。

除了穩定債市，對川普政府而言，日圓若繼續疲軟，會壓低日本製造商品出口價格，使其相對於美國製造商擁有競爭優勢，不利美國總統川普透過關稅鼓勵製造業回流美國的努力。