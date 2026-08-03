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日圓為何這麼弱？與他國利差太大

編譯羅方妤／即時報導
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日本發布新聞稿證實，財務省上周五和美國財政部協調進場阻貶日圓，這是15年來美日首...
日本發布新聞稿證實，財務省上周五和美國財政部協調進場阻貶日圓，這是15年來美日首度國聯手干預匯市，並警告已準備好再次採取行動。記者黃仲明／攝影

日圓從2022年起走貶，6月30日一度貶破162日圓兌換1美元，創下1986年以來最低，日本與美國上周終於罕見的聯手拉抬日圓。日圓會如此弱勢，除了和其他國家的利差，也和日本政府政策有關。

法新社分析，日圓疲軟部分原因是日本與其他國家之間的利率差距，特別是與美國之間。儘管日本2024年開始調升利率，日本央行在6月16日將基準利率調升至1%，創下31年來最高，但與其他主要經濟體相比，日本利率基準依舊偏低，如美國基準利率就在3.5%至3.75間。

這樣的利率差距，意味投資人能以低廉利率借入日圓，投資海外報酬率更好的資產。這導致資金外流，並對日圓構成貶值壓力。

紐約時報和法新社指出，日圓走弱的結果好壞參半。日圓貶值可提升日本出口商競爭力，吸引外國遊客前來消費，但也增加進口成本，特別是能源。

經數10年對抗通貨緊縮的超低利率政策後，日本央行因應通膨，已開始逐步調升利率。理論上繼續升息、減少美日利差，是拉抬日圓良策，但紐約時報指出，日本首相高市早苗恐將反對繼續調升利率，因她大力提倡低借貸成本，這是她財政刺激、減稅及提高國防支出等政策核心。如果利率上升，日本政府在處理這些要務時，會更難籌措資金。

精華 FAQ

  • 主要原因是日本與美國等主要經濟體利率差距過大，投資人借入低利日圓後轉投海外高收益資產，造成資金外流與賣壓，推動日圓持續貶值。

  • 日圓走弱可提升出口商價格競爭力，也能吸引外國遊客消費；但同時會推高進口成本，尤其是能源價格，進而加重企業與家庭負擔。

  • 理論上，升息可縮小美日利差，降低套利交易誘因，進而支撐日圓；但高市早苗偏好低借貸成本，若再升息，將使財政刺激、減稅與國防支出更難籌資。

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