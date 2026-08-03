SpaceX首份財報將出爐 馬斯克AI支出引華爾街關注

馬斯克旗下太空探索科技公司預計明天美股盤後公布上市後首份財報。（路透資料照片）

億萬富豪馬斯克 旗下太空探索科技公司（SpaceX ）預計明天美股盤後公布上市後首份財報，將成為外界觀察星鏈衛星事業獲利能否支撐該公司AI和太空業務急速擴張的初步指標。

SpaceX於美東時間6月12日以每股135美元、代號SPCX，在紐約那斯達克交易所掛牌上市，收盤上漲19.22%，首日交易市值約達2.2兆美元，居全球第6大企業。

不過，隨著近來市場熱情消退和科技股賣壓湧現，SpaceX現已跌破首次公開募股（IPO）的135美元發行價。

路透社報導，這份截至6月30止的季報將使SpaceX人數有限的公眾投資人首次有機會審視，該公司截至目前高昂估值背後的財務基礎能否支撐執行長馬斯克（Elon Musk）打造橫跨人工智慧（AI）、太空與電信的企業巨頭願景。

馬斯克一向強調AI是SpaceX未來成長引擎，其雄心壯志從出租運算資源給其他公司，擴大至自行研發前沿AI模型、消費及企業軟體，甚至規劃未來於太空建置資料中心。

但在AI業務及「星艦」（Starship）火箭發射事業實現自負盈虧前，馬斯克擬以星鏈（Starlink）部門獲利支應這2大事業；有反對者認為這項策略無法持久。

資產管理公司GraniteShares創辦人暨執行長林德（Will Rhind）說：「星鏈（事業）運作得非常出色，但無法獨自支撐一年高達300億美元的AI資本支出計畫。」

據報導，該公司上季營收估達69.3億美元、息稅前虧損預計為15.5億美元。

倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師的預測資料顯示，SpaceX第2季AI業務營收估激增近3倍至23.3億美元，將遠高於前一季的12.5%增幅。星鏈部門營收成長率預計從前一季的31.6%躍升至52.6%，主要受惠於業務拓展至更多國家。

SpaceX第1季AI擴張支出達77.2億美元，約占當時資本支出總額3/4。分析師預估第2季資本支出總額將逼近140.5億美元。

根據Visible Alpha數據，該公司上季針對AI領域的資本支預計比去年同期暴增逾6倍，來到102億美元。

SpaceX上季連接業務（星鏈）營收估達38.2億美元；營業利益預估為14.2億美元，將高於第1季的11.9億美元；同期火箭發射業務營收估達8億7140萬美元，營運虧損估達7.73億美元。