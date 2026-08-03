三大指數揚 費半獨憔悴 動能交易料轉往這些類股

美國股債齊揚。路透

美伊緊張降溫，布蘭特油價一度重挫7.3%至每桶81.55美元，帶動美國股債齊揚，10年期公債殖利率 從1月高點回檔，債券殖利率與價格呈反向走勢。

美股四大指數中，只有費城半導體指數走低。道瓊工業指數3日早盤上漲1.1%，史坦普500指數漲0.6%，那斯達克指數漲0.8%，但費半下跌3%。

晶片股走低，台積電ADR下挫0.8%、輝達下挫1%。但雲端巨擘翻揚，亞馬遜與微軟雙雙大漲5%。

美國總統川普暫緩攻擊伊朗 ，並要重啟談判。伊朗也說，船舶通行荷莫茲海峽 的協商出現進展。戰爭導致原油供給吃緊，推升燃料價格，讓投資人擔心通膨再起。

AT全球市場公司分析師崔德說，要是和平協議出現具體據展、或荷莫茲海峽重新開放，市場可能會出現安慰性反彈。

摩根士丹利知名策略師威爾森（Michael Wilson）說，股票動能交易可望再起，盈餘強健的類股將取代晶片股，領導市場漲勢。他說，經歷嚴峻的動能股拋售潮後，交易目標輪動至財報表現穩定的優質股，保險、醫療照護設備與服務，日益受到青睞。

本周有多項重要發布，美國就業報告定周五（7日）出爐，SpaceX上市後的首份財報將在周二（4日）公布。