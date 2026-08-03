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DeepSeek新模型運行成本遠低於同業 比Claude便宜逾百倍

記者張鈺琪／即時報導
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研究機構Artificial Analysis指出，DeepSeek最新發布的V...
研究機構Artificial Analysis指出，DeepSeek最新發布的V4-Flash模型，在全球知名AI模型的基準測試中，平均運行成本最低，每次測試僅約0.03美元，比Anthropic的Claude Fable 5便宜逾100倍。路透

中國人工智慧（AI）新創深度求索（DeepSeek）再打低價牌。研究機構Artificial Analysis指出，DeepSeek最新發布的V4-Flash模型，在全球知名AI模型的基準測試中，平均運行成本最低，每次測試僅約0.03美元，比Anthropic的Claude Fable 5便宜逾100倍，但模型能力仍落後部分頂尖對手。

路透3日報導，DeepSeek於7月31日正式發布V4-Flash，希望憑藉其擅長的低成本策略，重新拉升市場聲量。消息人士此前透露，DeepSeek正為潛在首次公開募股（IPO）做準備。

報導指，DeepSeek於2025年初推出R1模型後迅速引發全球關注，不僅一度帶動科技股賣壓，也令外界重新檢視美國企業投入巨額資金發展AI的必要性。不過，中國AI市場此後競爭升溫，月之暗面、MiniMax、智譜，以及字節跳動、阿里巴巴等業者相繼推出新模型，DeepSeek面臨的壓力也隨之增加。

Artificial Analysis數據顯示，V4-Flash每100萬個輸入詞元（Token）收費0.14美元，每100萬個輸出詞元收費0.28美元。詞元是衡量AI模型使用量的資料單位。

該機構估算，V4-Flash完成每項基準測試的平均成本約為0.03美元；相較之下，月之暗面Kimi K3為0.86美元，OpenAI的GPT-5.6 Sol為1.86美元，Anthropic的Claude Fable 5則為3.15美元。

Artificial Analysis指出，這項比較比單看模型定價更能反映實際成本，因為模型完成任務時所需處理及生成的資料量也被納入計算。有些模型雖然標價較低，但若需要更多步驟才能產出答案，最終使用成本仍可能偏高。

不過，V4-Flash的低成本並未完全轉化為性能優勢。該模型在Artificial Analysis的「智慧指數」（Intelligence Index）中獲得50分，滿分為100分。這項指數綜合9項基準測試結果，涵蓋程式設計、推理及職場任務等領域。

V4-Flash得分與谷歌Gemini 3.6 Flash相同，較Meta的Muse Spark 1.1及智譜GLM-5.2低1分。月之暗面的Kimi K3則獲得57分；Anthropic的Claude Opus 5、Claude Fable 5及OpenAI的GPT-5.6，均比V4-Flash高出至少9分。

報導稱，中國AI企業目前正與美國科技公司爭奪全球用戶，尤其鎖定希望以較低成本大規模部署AI的企業客戶。V4-Flash雖未在模型能力上領先，但極低的運行成本，可能進一步加劇全球AI模型市場的價格競爭。

精華 FAQ

  • 因為Artificial Analysis估算其每次基準測試平均成本僅約0.03美元，明顯低於Kimi K3、GPT-5.6與Claude Fable 5等對手，顯示其在成本效率上極具競爭力。

  • 該模型在智慧指數僅得50分，雖與Gemini 3.6 Flash相同，但仍低於Kimi K3的57分，也落後Claude Opus 5、Claude Fable 5與GPT-5.6等頂尖模型。

  • 報導指出，中國AI業者正與美國科技公司搶奪全球用戶，尤其鎖定企業客戶。DeepSeek雖未在能力上領先，但超低成本可能進一步加劇全球價格競爭。

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