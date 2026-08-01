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美股7月重挫未歇？策略師：3利空未除 後市看通膨臉色

編譯湯淑君／綜合外電
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美股上月遭遇三大利空襲擊，通膨復熾疑慮是其中之一。路透
美股上月遭遇三大利空襲擊，通膨復熾疑慮是其中之一。路透

美股7月表現疲弱，科技股夏季漲勢回吐大半，三大指數月線全面收黑，其中又以那斯達克綜合指數下跌3.2%最深。投資人此刻最關切的問題是：最糟情況過去了嗎，或者賣壓才剛開始？

MarketWatch報導，綜合分析師看法，美股上月遭遇三大利空襲擊，而這些因素仍可能持續發酵。

一、投資人對規模龐大的人工智慧（AI）投資愈來愈焦慮，擔心超大規模雲端業者砸下的巨額投資恐怕難以回收，加劇科技股賣壓。

二、美伊戰爭升溫擾亂能源市場，牽動油價劇烈擺盪，也升高衝突可能進一步蔓延至整個中東地區的顧慮。

三、聯準會（Fed）本周雖決議維持利率不變，卻未讓市場寬心。Fed主席華許未明確說明為何按兵不動，抗通膨公信力備受質疑，以致美國10年期和30年期公債殖利率本周陡升，顯示投資人擔心年底前Fed恐怕不得不積極升息打通膨。

通膨復熾迫使Fed升息 仍是隱憂

那麼，後市展望如何？華爾街策略師認為，通膨和Fed利率走向，將是美股面臨的最大風險。

Ritholtz財富管理公司首席市場策略師考克絲預料，今後通膨情勢將再度左右市場走向，投資人要有面對市場波動加劇的心理準備。

她說：「現在，股票投資組合面臨的最大風險是通膨，而且，在邁向年底的時刻，經濟成長看來也不怎麼強韌。」

最近發布的美國6月消費者物價指數（CPI）和個人消費支出（PCE）報告，雖顯示通膨開始降溫，但7月油價重拾漲勢，可能局部扭轉降溫走勢。儘管不可能引爆像2022年那麼嚴重的通膨危機（當時肇因於疫情相關供應鏈亂象和巨額財政刺激，仍可能加重Fed升息壓力。

考克絲說，利率展望不明和通膨顧慮，很可能足以讓美股「繼續顛簸而行」。

GOG Partners基金經理人柯斯曼警告，不只是能源價格上揚，AI需求旺盛推升通膨和利率，可能是科技產業面臨的下個頭痛問題。例如，大量用於資料中心的AI基礎設施的記憶體晶片，近來價格漲個沒完，可能加重成本負擔，迫使企業終究不得不把增加的成本轉嫁給消費者。

因此，對利率敏感的類股，像是估值已高聳入雲的科技股--特別是半導體股--最容易受利率上揚打擊，因為一大部分的預期營收和獲利果實要等到將來才能收割，使那些未來現金流，考量利率升高因素並折算成現值後變得更不值錢。

精華 FAQ

  • 美股7月受AI投資焦慮、美伊衝突升溫與Fed政策疑慮拖累，三大指數月線全黑，其中那斯達克綜合指數下跌3.2%，成為跌勢最深的主要指標。

  • 分析師指出，3大壓力包括超大規模雲端業者AI投資回收不確定、美伊戰爭擾亂能源市場，以及Fed抗通膨公信力受質疑，讓利率與殖利率走勢更不穩。

  • 策略師認為，通膨是否再起與Fed是否被迫升息，將是後市最大變數；對利率最敏感、估值偏高的科技股，尤其半導體股，最容易因折現率上升而承壓。

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