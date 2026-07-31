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全球晶片股絕地大反攻…分析師：AI交易多頭格局不變

編譯湯淑君／綜合外電
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全球晶片股絕地大反攻，南韓半導體股31日漲勢尤猛，帶動首爾Kospi股價指數單日...
全球晶片股絕地大反攻，南韓半導體股31日漲勢尤猛，帶動首爾Kospi股價指數單日狂漲18%。歐新社

全球晶片股絕地大反攻，南韓半導體股31日漲勢尤猛，帶動首爾Kospi股價指數單日狂漲18%。分析師認為，韓股狂飆顯示全球人工智慧（AI）股這波表態應該不是「死貓彈」，仍有基本面支撐，且多頭格局完好，但短期仍可能面臨波動。

微軟雙利多為全球晶片股漲勢點火

微軟公司傳出好消息，使全球晶片股士氣大振。微軟雲端營收成長改善，粉碎所謂「AI支出拖累成長和現金流，而且難以為繼」的論調；此外，微軟上季資本支出雖增加70%，但公司主管預期本會計年度自由現金流不至於轉負，贏得投資人讚賞。

微軟股價應聲暴漲15.5%，帶動美國半導體股30日全面勁揚，單日漲勢為一年多來最猛。記憶體晶片大廠美光躍漲18%，Sandisk狂飆26%，威騰電子（WD）和希捷（Seagate）各漲15%和11%。AI晶片股漲勢也很可觀，超微（AMD）漲13%，Marvell漲12%，博通（Broadcom）和輝達（Nvidia）各漲4.7%和2.7%。英特爾漲幅達11.4%。費城半導體指數31日紐約早盤續漲1.5%。

D.A. Davidson常務董事魯里亞說，微軟以「負責任的做法」對待資本支出，引爆周四美國半導體股強彈。他指出，微軟的自由現金流評論，加上雲端營收改善，是「AI變現化」的跡象，那「讓市場對這波AI投資周期更安心，進而助漲半導體股」。

晶片股率Kospi狂飆18% 有觸底反彈味道

科技股漲勢31日延燒到亞洲股市，南韓Kospi指數飆漲18%，揮別連續三日的賣壓。重量級晶片股SK Hynix股價狂飆30%，漲停作收。三星電子漲幅多達27%。

亞洲科技股漲勢如此猛烈，使半導體股已觸底回升的希望增濃。彭博策略師團隊認為，這波強彈將強化一種聲量日增的論述：槓桿部位出清，正使半導體股底部浮現，且為往後更穩的漲勢打鋪路。

專家看好「AI變現」前景 利多題材持續發酵

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗認為，Kospi指數強烈反彈，反映受一連串盈餘報告鼓舞，這些財報顯示科技業者雖仍投入巨額的資本支出，但也伴隨著「AI變現」機會，而且久而久之，這些獲利機會可能顯著擴增。

Futurum Group駐新加坡半導體與基建研究主管布爾克形容，Kospi漲勢驚人，反映諸多利多因素合流。他說：「過去幾天來，微軟、亞馬遜和Meta公布財報，這些公司全都證實算力持續供不應求，而且不是調高、就是維持資本支出目標，在在證明算力需求非常旺盛。」

去槓桿化加速趕底 斷頭賣壓告一段落

此外，這些科技巨頭的盈餘也顯示，最近SK海力士和半導體指數大幅拉回幅度，已經「脫離基本面」。再加上之前韓股暴跌觸動巨大的「去槓桿化」，逼出平倉潮，布克認為「近幾個交易日湧現的斷頭賣壓，大致已告一段落」。

華爾街人士指出，靠高槓桿重押AI股的避險基金Situational Awareness內爆，本月蒙受巨額虧損，被迫平倉且被收購，可能標幟著AI交易的一個重要底部。

由Tuist Wealth投資長兼首席市場策略師雷納領導的團隊說：「多頭市場仍完好如初...最近拉回似乎是重新整理，而不是多頭市場趨勢已轉變。」

雷納指出，2026下半年科技/晶片股走勢顛簸，因為撞上AI不確定性、地緣政治緊張、利率看升等利空因素集結，「往例顯示，當前科技股拉回修正也許尚未完成，但正日趨成熟」。而且，這波回檔是受市場估值顧慮驅動，而不是因為盈餘預期惡化所致，回跌5%至8%反倒使估值變得更吸引人。

精華 FAQ

  • 主因是微軟財報帶來雙重利多：雲端營收成長改善，且管理層預期本會計年度自由現金流不會轉負，化解市場對AI資本支出拖累獲利的疑慮。

  • Kospi大漲主要由半導體股領軍，SK海力士飆30%、三星電子漲27%，加上前期賣壓與去槓桿化後，市場對晶片股觸底反彈的信心明顯升溫。

  • 多數分析師認為多頭格局仍完好，這波修正較像估值整理而非基本面惡化；若AI變現持續進展，且槓桿賣壓消退，後續仍有穩步上攻空間。

微軟 南韓 輝達

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