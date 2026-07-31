外資不會做股票？比台灣更猛的這國股市漲超多仍錯失行情

奈及利亞股市大盤指數今年來報酬率為66%，稱霸全球。路透

奈及利亞股市大盤指數今年來報酬率為66%，稱霸全球，超越同期台灣加權指數的49%，以及南韓 大盤Kospi指數的56.5%。然而，外國投資人卻視而不見，參與度大幅下滑，錯失豐碩報酬。

奈及利亞交易所集團數據顯示，今年上半年非本國居民在該國股市成交額，占整體成交額的12%，低於去年同期的27%；相較下，本國投資人成交額占比，由73%增至88%。

外國投資人反而偏好奈及利亞的短期公債，這檔債券平均報酬率約20%，相對沒有風險。該國央行也經常標售短債，吸引美元流入市場，以支持外匯存底、維持銀行系統的流動性。

BGL資產管理公司投資長Arnold Dublin-Green表示，奈國股市吸引力降低的部分原因來自，當局3月宣布，6月起將實施T+1結算制度（交易後隔日交割），強制外國投資人在交易前預先備妥資金，另外，富時羅素指數也暫停其市場重新分類計畫。

奈及利亞股市去年漲幅也高達63%，吸引當地投資人湧入，今年因此成為最大贏家。StoneX Financial股票交易員Damilola Okeleye說，奈拉去年終結13年來疲軟態勢，首度升值，今年整體也相當穩定，有助支撐股市需求。