我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府擬對國際生畢業留美工作加收10萬元…今日5件事

皺紋、黑眼圈與暗沉膚色？洩漏身體缺乏這一礦物質

外資不會做股票？比台灣更猛的這國股市漲超多仍錯失行情

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
奈及利亞股市大盤指數今年來報酬率為66%，稱霸全球。路透
奈及利亞股市大盤指數今年來報酬率為66%，稱霸全球。路透

奈及利亞股市大盤指數今年來報酬率為66%，稱霸全球，超越同期台灣加權指數的49%，以及南韓大盤Kospi指數的56.5%。然而，外國投資人卻視而不見，參與度大幅下滑，錯失豐碩報酬。

奈及利亞交易所集團數據顯示，今年上半年非本國居民在該國股市成交額，占整體成交額的12%，低於去年同期的27%；相較下，本國投資人成交額占比，由73%增至88%。

外國投資人反而偏好奈及利亞的短期公債，這檔債券平均報酬率約20%，相對沒有風險。該國央行也經常標售短債，吸引美元流入市場，以支持外匯存底、維持銀行系統的流動性。

BGL資產管理公司投資長Arnold Dublin-Green表示，奈國股市吸引力降低的部分原因來自，當局3月宣布，6月起將實施T+1結算制度（交易後隔日交割），強制外國投資人在交易前預先備妥資金，另外，富時羅素指數也暫停其市場重新分類計畫。

奈及利亞股市去年漲幅也高達63%，吸引當地投資人湧入，今年因此成為最大贏家。StoneX Financial股票交易員Damilola Okeleye說，奈拉去年終結13年來疲軟態勢，首度升值，今年整體也相當穩定，有助支撐股市需求。

精華 FAQ

  • 因為奈及利亞股市大盤指數今年來報酬率達66%，不但稱霸全球，也超過台灣加權指數的49%與南韓Kospi的56.5%，漲勢相當驚人。

  • 外資上半年在股市成交額占比降至12%，主因包括6月起實施T+1結算、要求預先備妥資金，以及富時羅素暫停市場重新分類計畫，降低投資意願。

  • 目前主要是本國投資人接手，成交額占比升至88%。外資則偏好平均報酬約20%的短期公債，認為風險較低，也有助央行吸收美元流入。

南韓

上一則

韓股上演驚天逆轉漲勢 反映AI投資循環信心回籠

下一則

全球晶片股絕地大反攻…分析師：AI交易多頭格局不變

延伸閱讀

槓桿ETF掀暴漲暴跌散戶慘 南韓股市如何淪為「賭場」？

槓桿ETF掀暴漲暴跌散戶慘 南韓股市如何淪為「賭場」？
台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光
韓股遲未獲MSCI升格已開發市場 國際股市卻都得看它臉色

韓股遲未獲MSCI升格已開發市場 國際股市卻都得看它臉色
不看美股先看韓國？韓股成全球AI晶片風向球 交易員24小時盯盤

不看美股先看韓國？韓股成全球AI晶片風向球 交易員24小時盯盤

熱門新聞

蘋果CEO庫克為降低不斷上漲的成本，積極遊說美國政府開放使用大陸記憶體，但是這一努力，遭到主要記憶體供應商美光科技強烈的阻撓。（路透）

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

2026-07-25 12:02
聯準會主席華許。(美聯社)

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

2026-07-29 14:18
台股7月迄今跌幅超過5%，但比起南韓股市暴跌逾21%，跌勢相對緩和。(本報系資料照)

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

2026-07-25 10:26
川普重返白宮後一度熱門的「川普交易」，正成為股市輸家。（路透）

一度熱門的「川普交易」 正淪為股市輸家

2026-07-26 11:16
聯準會（Fed）控制通膨能力遭質疑，促使一部分全球債券投資人減持美國公債，轉進澳洲、歐洲和亞洲諸國債券。（路透）

擔心Fed駕馭不了通膨 全球債券投資人減持美債、錢進這些市場

2026-07-30 07:30
美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）。（路透）

聯準會下周有可能意外升息？經濟學家點出理由

2026-07-25 10:35

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
房租翻倍住不起 32歲女子改住朋友家衣帽間成功存錢

房租翻倍住不起 32歲女子改住朋友家衣帽間成功存錢
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
錢沒意義？諾獎得主發起挑戰「10年內捐出1兆元」 馬斯克回應了

錢沒意義？諾獎得主發起挑戰「10年內捐出1兆元」 馬斯克回應了
常大排長龍早茶店海港大酒樓 為何突然關門？

常大排長龍早茶店海港大酒樓 為何突然關門？