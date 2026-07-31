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四大指數齊揚 費半一度漲5%但隨後「漲幅收斂」蘋果摔9%

編譯吳孟真／綜合外電
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科技巨頭財報亮眼，重燃市場對人工智慧（AI）交易樂觀情緒，美股31日早盤四大指數...
科技巨頭財報亮眼，重燃市場對人工智慧（AI）交易樂觀情緒，美股31日早盤四大指數走高。路透

美股31日早盤四大指數走高，韓股強勢反彈加上科技巨頭財報亮眼，重燃市場對人工智慧（AI）交易樂觀情緒。

道瓊工業指數早盤上漲94點，或0.18%，史坦普500指數漲0.2%，那斯達克指數漲0.5%。費城半導體指數開盤漲3.65%，一度漲5.16%，但隨後漲幅收斂至1.5%，台積電ADR也一度漲2.45%，隨後也收斂至漲0.8%。

亞馬遜股價早盤飆漲14%。該公司雲端業務連五季營收優於預期，並上調全年資本支出金額，顯示AI服務需求強勁，足以支撐其大規模基礎設施投資。

蘋果股價重挫9%。該公司上季財報優於預期，但警告本季記憶體與晶片的供應限制，將影響iPhone、iPad及Mac產品線，且影響將逐季擴大。

微軟和Meta早盤均續漲2%。

最新財報顯示，科技巨頭仍持續投資AI，讓原本擔心AI支出放緩的投資人稍感安心。亞馬遜、微軟、Meta與Alphabet預估，今年資本支出合計將達7,200億-7,450億美元。

油市方面，近期美伊敵對行動再度升溫，荷莫茲海峽航運開始受阻，推升油價翻漲。西德州中級原油期貨31日盤中報每桶約84美元，布蘭特原油期貨則漲0.4%至每桶89.4美元。

隨著戰事引發的能源衝擊使油價位居高檔，艾克森美孚（ExxonMobil）與雪佛龍（Chevron）第2季獲利大增，早盤股價分別上漲2.6%和0.1%。

精華 FAQ

  • 主要因韓股強勢反彈，加上多家科技巨頭財報亮眼，重新點燃市場對AI交易的樂觀情緒，帶動道瓊、史坦普500、那斯達克與費半同步上揚。

  • 亞馬遜雲端業務連5季營收優於預期，且上調全年資本支出，顯示AI服務需求強勁，足以支撐大規模基礎設施投資，因此股價早盤飆漲14%。

  • 蘋果雖財報優於預期，但警告記憶體與晶片供應受限，將拖累iPhone、iPad與Mac，股價重挫9%；同時荷莫茲海峽受阻推升油價，帶動艾克森美孚與雪佛龍走揚。

那斯達克 亞馬遜 微軟

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