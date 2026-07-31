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開槓桿重押AI跌下神壇 明星避險基金光芒不再

編譯吳孟真／綜合外電
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Citadel創辦人暨執行長葛里芬（Ken Griffin）。路透
Citadel創辦人暨執行長葛里芬（Ken Griffin）。路透

人工智慧（AI）類股近期一度下殺，使重押AI主題的避險基金Situational Awareness蒙受重大損失，為了籌資，該公司迅速拋售上市股票部位中的大部分資產，由葛里芬（Ken Griffin）旗下避險基金Citadel在一天之內出手買下，成為華爾街史上規模最大的倉促股票交易之一。

巧的是Citadel在聯準會（Fed）決議前，宣稱Fed本周將升息1碼，在普遍認為Fed會按兵不動的市場中成為少有的異數。

知情人士表示，這項交易達成前，Situational Awareness曾在29日緊急與多名投資人洽談出售大部分公開市場持股，而Citadel在24小時內迅速敲定這筆交易，擊敗Millennium Management和Jane Street等競爭者，取得這些部位，規模一度估達160億美元。

Futurum Equities首席市場策略師博洛爾（Shay Boloor）表示，這是「2026年度大事」。他在X上寫道，「就在AI交易崩盤的幾天前，Citadel強調央行可能意外升息，隨後AI類股重挫，迫使採取4倍槓桿的Situational Awareness在接近低點時拋售投資部位」，「據報導，Citadel隨後以顯著低價買下其中大部分資產」。

博洛爾說，「Citadel知道，一旦市場情緒惡化到一定程度，這檔基金可能被迫賣出，整個過程顯得冷酷至極」，「這也是為什麼股市是全世界最精彩的賽局」。

Situational Awareness在2024年由OpenAI前員工亞森布倫那（Leopold Aschenbrenner）創立， 規模一度達200億美元。該公司投資組合集中在AI類股，並大量運用槓桿來提高報酬率，今年截至6月底，該基金漲幅達439%。

亞森布倫那上周五（24日）還在公開信中，鼓勵投資人注入更多資金，但也指出，該公司基金「未能免於市場波動的衝擊」，尤其是亞洲市場。

近幾周市場劇烈震盪，那斯達克100指數7月以來下跌10%，同期南韓大盤Kospi指數市值也蒸發約三分之一，Situational Awareness基金價值因此大幅萎縮。

根據Situational Awareness在3月底申報的最新文件，該基金部分最大持股部位包含甲骨文和超微（AMD），兩者股價7月雙雙驟跌約20%；新雲端業者Nebius和Sharon AI，以及電池新創Bloom Energy和硬碟製造商希捷（Seagate），股價跌幅更大。

不過，隨著股市迅速擺脫近期的頹勢，甲骨文30日揚升8.34%，超微飆漲13%，Nebius瘋漲27%，希捷攀揚11.41%。

精華 FAQ

  • 因為AI類股近期大幅下跌，基金淨值快速縮水，又採用4倍槓桿放大風險，為了籌資與降低壓力，只能在接近低點時拋售大部分公開市場部位。

  • 由Ken Griffin旗下的Citadel在24小時內迅速買下，並擊敗Millennium Management與Jane Street等競爭者，交易規模一度估達160億美元，屬華爾街罕見大案。

  • Situational Awareness由OpenAI前員工創立，2024年成立後一度因重押AI與槓桿操作而在今年截至6月底大漲439%，但之後受那斯達克100與亞洲市場回落拖累，持股多數重挫。

聯準會

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