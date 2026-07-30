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微軟財報優於預期 股價勁揚15%創18年紀錄

中央社紐約30日綜合外電報導
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科技巨擘微軟發布最新財報，顯示其對人工智慧（AI）的巨額投資已開始轉化為獲利，微...
科技巨擘微軟發布最新財報，顯示其對人工智慧（AI）的巨額投資已開始轉化為獲利，微軟股價聞訊大漲15.51%，帶動美股強勁反彈，晶片類股也收復近期部分跌幅。(路透)

科技巨擘微軟發布最新財報，顯示其對人工智慧（AI）的巨額投資已開始轉化為獲利，微軟股價聞訊大漲15.51%，帶動美股強勁反彈，晶片類股也收復近期部分跌幅。

美聯社報導，史坦普500指數今天收盤上漲1.7%，收復前一天跌幅並進一步走高；道瓊工業指數上漲1.2%；AI類股雲集的那斯達克綜合指數勁揚2.8%。

微軟（Microsoft）最新一季獲利優於分析師預期，Azure雲端業務成長強勁，執行長納德拉（Satya Nadella）表示，這反映客戶正利用微軟服務邁向AI時代。微軟股價今天勁揚15.5%，創下近18年來最佳單日表現。

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms股價下跌8%，凸顯市場擔心龐大的AI基礎建設支出正在侵蝕企業現金流。Meta最新一季獲利低於分析師預期，不過營收略高於市場預期。

為微軟、谷歌（Google）等超大規模雲端業者提供AI伺服器所需記憶體與處理器的相關企業股價今天走揚，收復近期部分跌幅。市場先前擔憂AI熱潮已將股價推升過高，導致這些公司股票遭到拋售。

其中，美光科技公司（Micron Technology）股價大漲18.4%，將本週跌幅收斂至5%，成為繼微軟之後，推升史坦普500指數漲勢的最大助力。

半導體設備供應商科林研發（Lam Research）最新一季獲利與營收優於預期，股價飆漲18%；晶片大廠超微（AMD）上漲13%。

華爾街跌幅較大的個股包括美式潛艇堡連鎖品牌Jersey Mike’s Subs，在紐約證券交易所上市首日跌幅約6%。

精華 FAQ

  • 因為最新一季獲利優於分析師預期，且Azure雲端業務成長強勁，顯示AI投資已開始轉化為實際獲利，市場因此大幅追捧。

  • 消息激勵美股全面反彈，史坦普500指數收漲1.7%，道瓊工業指數漲1.2%，那斯達克綜合指數則勁揚2.8%，科技股成主要推力。

  • 為雲端巨頭提供AI伺服器所需記憶體與處理器的公司同步走強，其中美光大漲18.4%，科林研發飆18%，AMD也上漲13%。

微軟 那斯達克 Microsoft

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