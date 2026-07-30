我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

國際生畢業留美工作 川普政府研議收10萬美元

字節跳動重組AI及ToB業務 涉豆包、火山引擎等

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
字節跳動重組AI及ToB業務。路透
字節跳動重組AI及ToB業務。路透

字節跳動周四（30日）啟動人工智慧（AI）業務組織架構調整，重組旗下豆包、飛書及火山引擎的產品研發與商業化體系，整合企業級人工智慧（AI）服務能力。

據每日經濟新聞，根據調整方案，飛書產品團隊將與豆包產品團隊整合，成立新的豆包產品團隊，由原豆包負責人趙祺主管，飛書負責人謝欣則向趙祺匯報。飛書的市場、銷售、客戶服務（GTM）部門將與火山引擎團隊整合，成立新的面向企業客戶業務（ToB）GTM部門「創造力服務平台」，將負責字節跳動的模型即服務（MaaS）和軟件即服務（SaaS）等雲服務的市場、銷售和客戶服務，由火山引擎負責人譚待負責，飛書銷售負責人林嬋、飛書戰略及市場負責人史志雋將向譚待滙報。

重組完成後，除原有的飛書產品和服務保持不變，飛書將與豆包在生產力場景進行更深度產品協作。由飛書產品團隊參與開發豆包企業版，並已在部分飛書客戶中開啟內測。在企業服務層面，新成立的創造力服務平台部，將整合字節跳動To B業務服務客戶的能力，以滿足企業客戶AI需求。

報導指出，截至今年6月，豆包大模型日均詞元（token）調用量突破180兆，火山引擎在公有雲（Public Cloud）MaaS市場占據重要分額，飛書商業化增長明顯加速。今年第2季，飛書新增客戶中已有超過9成同步採購飛書AI產品。7月平均消耗口徑統計，字節跳動大模型業務年化收入（ARR）達40億美元，超過中國其它模型公司ARR總和。

精華 FAQ

  • 核心是把豆包、飛書與火山引擎的產品研發、商業化和企業服務能力整合起來，形成更一致的AI產品與ToB銷售體系，以提升面向企業客戶的整體競爭力。

  • 飛書產品團隊併入新的豆包產品團隊，由趙祺主管；飛書的市場、銷售與客服GTM則與火山引擎整合，成立創造力服務平台，統一負責MaaS與SaaS雲服務商業化。

  • 報導指出，豆包大模型日均token調用量已突破180兆，飛書AI產品滲透率高，且字節跳動大模型業務7月年化收入達40億美元，顯示其AI與雲服務變現能力快速提升。

人工智慧 字節跳動

上一則

華許把Fed比作判好壞球的裁判…專家喊話：出來打球

延伸閱讀

三星攻機器人 成立RX部門、造新成長引擎 瞄準商機

三星攻機器人 成立RX部門、造新成長引擎 瞄準商機

亞馬遜再度裁員 通用人工智慧部門縮編

亞馬遜再度裁員 通用人工智慧部門縮編
Google最強大AI模型Gemini 3.5 Pro 延遲數月亮相

Google最強大AI模型Gemini 3.5 Pro 延遲數月亮相
AI熱潮翻轉亞洲空中貨運 航空業者重塑航線 搶卡位半導體供應鏈

AI熱潮翻轉亞洲空中貨運 航空業者重塑航線 搶卡位半導體供應鏈

熱門新聞

蘋果CEO庫克為降低不斷上漲的成本，積極遊說美國政府開放使用大陸記憶體，但是這一努力，遭到主要記憶體供應商美光科技強烈的阻撓。（路透）

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

2026-07-25 12:02
聯準會主席華許。(美聯社)

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

2026-07-29 14:18
台股7月迄今跌幅超過5%，但比起南韓股市暴跌逾21%，跌勢相對緩和。(本報系資料照)

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

2026-07-25 10:26
川普重返白宮後一度熱門的「川普交易」，正成為股市輸家。（路透）

一度熱門的「川普交易」 正淪為股市輸家

2026-07-26 11:16
美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）。（路透）

聯準會下周有可能意外升息？經濟學家點出理由

2026-07-25 10:35
一家由中國政府支持的企業，已啟動生產深紫外光（DUV）微影設備，可能影響ASML的產品需求。路透

DUV微影設備慘淪「白菜價」？ 傳中國計劃量產ASML股價摔

2026-07-27 10:25

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折

別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命