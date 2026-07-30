我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

國際生畢業留美工作 川普政府研議收10萬美元

華許把Fed比作判好壞球的裁判…專家喊話：出來打球

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國聯準會（Fed）主席華許。 （美聯社）
美國聯準會（Fed）主席華許。 （美聯社）

在美國聯準會（Fed）主席華許29日會議決定維持利率按兵不動前的這幾周，發生許多事情，包括就業和通膨數據軟化、美伊緊張再起，和油價高漲。但他最關心的卻是市場如何回應這項資訊。

這為華許決定停止評論經濟發展和Fed可能回應提供了正當理由。他在會後向記者表示，「該學習如何打球的是市場，不是裁判」。

但經濟評論員葉偉平（Greg Ip）表示，華許把Fed比喻成單純判好壞球的裁判並不恰當。因為Fed並不是中立的裁判，而是比賽中最重要的球員。

葉偉平認為，市場反應並不只是根據數據，也會根據他們認為的Fed反應。投資人把所有新資訊丟進其假設的Fed反應機制，得出適當利率。如果市場對Fed反應機制的理解正確，那麼將能發揮出部分Fed所具有的功能。當經濟過熱時，債券殖利率會升高，並導致經濟放緩和抑制通膨威脅。如果經濟疲軟，殖利率則會下滑，並將提振經濟和保護就業。

但這只有在Fed真的如市場預期行動時才管用。債券殖利率升高是因為預期短期利率會走高。如果Fed沒有這麼做，殖利率就會發生反轉。

債券殖利率在6月和7月會議間升高，是因為對Fed將升息的預期日益升高。但Fed結果並未這麼做。華許也沒有解釋原因。

當6月溫和的通膨數據公布時，市場確實將其視為一個Fed可能不緊縮的原因。但華許卻表示，那並「不太算」是一項因素。他說，「我們並不依賴任何一項單一數據」。

葉偉平說，如果連這麼重要的數據都被說和利率無關，那麼市場未來又該如何解讀通膨數據？

華許的少話作風讓人回想起那個央行更神秘、更冷淡的年代。直到1990年代初期，Fed甚至不會透露是否調整了利率；會進行公開市場操作，讓市場自行猜測。

但即使是在那個年代，市場也會抓住任何蛛絲馬跡來推測Fed下一步行動。柏南克2002年擔任Fed主席後，便大力主張提高透明度。他說，如果Fed都不說話，其他人就會來填補這個空白，「無論是個人發言或專家猜測，都只會讓局面更加嘈雜。我們給的任何指引，都會比那來得好」。

和現在的華許一樣，Fed官員確實擔心，溝通會帶來他們所謂的「照鏡子」問題，市場價格只是反映他們的言論，而不是對現實的獨立判斷。例如，當2021年通膨隨著疫後經濟復甦而飆升時，因為Fed官員認為通膨只是暫時的，所以債券殖利率幾乎沒有變化。

但同一個例子也說明了相信市場的風險。即使投資人認為Fed收緊政策的可能性很低，他們也預期通膨會很快回落到Fed的2%目標。如果Fed相信了市場的評估，那麼Fed就永遠都不會收緊了。但最後，Fed大幅收緊了貨幣政策，因為他們並不相信市場的樂觀預期。這也是為何現在有些Fed官員會想收緊政策的原因。

不過，葉偉平認為，現在下結論還過早，華許最終有可能會做出應該加強溝通的結論，但避免給予明確的利率指引。因為就算他不這麼做，市場也會繼續猜測他的想法。

精華 FAQ

  • 他在利率按兵不動後表示，市場應自行消化就業、通膨與地緣風險等資訊，不必期待Fed提供過多評論或明確指引，認為市場該學會依規則反應。

  • 因為市場並非只看經濟數據，也會預期Fed怎麼回應，進而影響利率與殖利率定價。Fed一旦不按預期行動，市場反應就會扭轉，證明它本身就是比賽的一部分。

  • 文章認為Fed過度沉默會讓市場用猜測填補空白，但過度指引又可能造成市場只反映Fed言論、失去獨立判斷。較合理的做法是加強溝通，但不必給出過於明確的利率承諾。

華許 利率 油價

上一則

蘋果財報公布在即 影響資金是否回流AI概念股

下一則

字節跳動重組AI及ToB業務 涉豆包、火山引擎等

延伸閱讀

債市跌給Fed主席看…經濟學家：維持利率不變是正確決定

債市跌給Fed主席看…經濟學家：維持利率不變是正確決定
Fed傳聲筒：FOMC盯3重點 華許怎麼解釋升息與否 將決定市場漲或跌

Fed傳聲筒：FOMC盯3重點 華許怎麼解釋升息與否 將決定市場漲或跌
Fed主席華許到底說了什麼 為何激怒美國股、債市？

Fed主席華許到底說了什麼 為何激怒美國股、債市？
整理包／Fed華許眾院聽證會五要點：堅守鷹派 驚嘆AI供應震撼來得太快

整理包／Fed華許眾院聽證會五要點：堅守鷹派 驚嘆AI供應震撼來得太快

熱門新聞

蘋果CEO庫克為降低不斷上漲的成本，積極遊說美國政府開放使用大陸記憶體，但是這一努力，遭到主要記憶體供應商美光科技強烈的阻撓。（路透）

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

2026-07-25 12:02
聯準會主席華許。(美聯社)

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

2026-07-29 14:18
台股7月迄今跌幅超過5%，但比起南韓股市暴跌逾21%，跌勢相對緩和。(本報系資料照)

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

2026-07-25 10:26
川普重返白宮後一度熱門的「川普交易」，正成為股市輸家。（路透）

一度熱門的「川普交易」 正淪為股市輸家

2026-07-26 11:16
美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）。（路透）

聯準會下周有可能意外升息？經濟學家點出理由

2026-07-25 10:35
一家由中國政府支持的企業，已啟動生產深紫外光（DUV）微影設備，可能影響ASML的產品需求。路透

DUV微影設備慘淪「白菜價」？ 傳中國計劃量產ASML股價摔

2026-07-27 10:25

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折

別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命