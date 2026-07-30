華許把Fed比作判好壞球的裁判…專家喊話：出來打球

美國聯準會（Fed）主席華許。 （美聯社）

在美國聯準會（Fed）主席華許 29日會議決定維持利率 按兵不動前的這幾周，發生許多事情，包括就業和通膨數據軟化、美伊緊張再起，和油價 高漲。但他最關心的卻是市場如何回應這項資訊。

這為華許決定停止評論經濟發展和Fed可能回應提供了正當理由。他在會後向記者表示，「該學習如何打球的是市場，不是裁判」。

但經濟評論員葉偉平（Greg Ip）表示，華許把Fed比喻成單純判好壞球的裁判並不恰當。因為Fed並不是中立的裁判，而是比賽中最重要的球員。

葉偉平認為，市場反應並不只是根據數據，也會根據他們認為的Fed反應。投資人把所有新資訊丟進其假設的Fed反應機制，得出適當利率。如果市場對Fed反應機制的理解正確，那麼將能發揮出部分Fed所具有的功能。當經濟過熱時，債券殖利率會升高，並導致經濟放緩和抑制通膨威脅。如果經濟疲軟，殖利率則會下滑，並將提振經濟和保護就業。

但這只有在Fed真的如市場預期行動時才管用。債券殖利率升高是因為預期短期利率會走高。如果Fed沒有這麼做，殖利率就會發生反轉。

債券殖利率在6月和7月會議間升高，是因為對Fed將升息的預期日益升高。但Fed結果並未這麼做。華許也沒有解釋原因。

當6月溫和的通膨數據公布時，市場確實將其視為一個Fed可能不緊縮的原因。但華許卻表示，那並「不太算」是一項因素。他說，「我們並不依賴任何一項單一數據」。

葉偉平說，如果連這麼重要的數據都被說和利率無關，那麼市場未來又該如何解讀通膨數據？

華許的少話作風讓人回想起那個央行更神秘、更冷淡的年代。直到1990年代初期，Fed甚至不會透露是否調整了利率；會進行公開市場操作，讓市場自行猜測。

但即使是在那個年代，市場也會抓住任何蛛絲馬跡來推測Fed下一步行動。柏南克2002年擔任Fed主席後，便大力主張提高透明度。他說，如果Fed都不說話，其他人就會來填補這個空白，「無論是個人發言或專家猜測，都只會讓局面更加嘈雜。我們給的任何指引，都會比那來得好」。

和現在的華許一樣，Fed官員確實擔心，溝通會帶來他們所謂的「照鏡子」問題，市場價格只是反映他們的言論，而不是對現實的獨立判斷。例如，當2021年通膨隨著疫後經濟復甦而飆升時，因為Fed官員認為通膨只是暫時的，所以債券殖利率幾乎沒有變化。

但同一個例子也說明了相信市場的風險。即使投資人認為Fed收緊政策的可能性很低，他們也預期通膨會很快回落到Fed的2%目標。如果Fed相信了市場的評估，那麼Fed就永遠都不會收緊了。但最後，Fed大幅收緊了貨幣政策，因為他們並不相信市場的樂觀預期。這也是為何現在有些Fed官員會想收緊政策的原因。

不過，葉偉平認為，現在下結論還過早，華許最終有可能會做出應該加強溝通的結論，但避免給予明確的利率指引。因為就算他不這麼做，市場也會繼續猜測他的想法。