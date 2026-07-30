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韓股連3日收跌累計下挫17% 亞股多收黑

中央社香港30日綜合外電報導
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韓股連續第3天下挫。(美聯社)
韓股連續第3天下挫。(美聯社)

儘管首爾股市今天早盤走高，但科技股再度遭到拋售，拖累韓國綜合股價指數連續第3天下挫，跌幅累計達17%。亞洲其他股市表現同樣疲弱，且中東情勢再度引發市場憂慮，也推升油價進一步上揚。

法新社報導，韓國綜合股價指數（KOSPI）今天早盤一度勁揚5%，然而隨著投資人持續停損出場，這波反彈很快就熄火。

由於市場開始質疑人工智慧（AI）投資熱潮是否過熱，權值股晶片商SK海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung Electronics）前兩天股價重挫。KOSPI及這兩家科技巨擘的股價上月才剛創歷史新高。

AI產業過去兩年湧入大量資金，但投資人何時或甚至是否能回收報酬仍存在不確定性，這類疑慮過去一年來持續困擾全球市場，但於最近幾週達到高峰。

KOSPI今天收低逾1%，根據韓聯社，3天來已累計下挫17%。SK海力士重挫逾5%，自本月27日收盤以來的累計跌幅約達25%；三星電子今天同樣微幅收黑。

儘管韓國政府近日承諾推出管控措施，約束散戶參與槓桿型指數股票型基金（ETF），例如限制個人投資金額，仍無法阻止拋售潮。

上海、雪梨、新加坡、台北、威靈頓與馬尼拉股市同樣收跌；東京、香港及雅加達股市則收高。

精華 FAQ

  • KOSPI早盤一度上漲5%，但投資人持續停損出場，加上科技股再度遭到拋售，讓反彈很快失去動能，終場仍以跌勢作收。

  • 市場對AI投資是否過熱出現疑慮，導致權值股SK海力士與三星電子前兩天重挫，今天SK海力士續跌逾5%，三星也微幅收黑。

  • 上海、雪梨、新加坡、台北、威靈頓與馬尼拉股市多數收跌，東京、香港與雅加達則收高；同時中東情勢升溫，也推升油價進一步上揚。

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