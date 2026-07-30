低接買盤湧現 指數齊揚 微軟噴高15% 台積ADR勁升
低接買盤出籠，帶動晶片股反彈，加上新公布的經濟數據顯示，經濟狀況仍佳，美股7月30日早盤四大指數齊揚。
道瓊工業指數早盤上漲0.6%，史坦普500指數漲1%，那斯達克指數漲2%。費城半導體指數漲6%。
台積電ADR大漲6%、輝達攀升1%。
微軟爆衝15%，該公司29日盤後公布財報顯示，雲端業務的成長速度寫四年之最。但Meta重挫8%，主因該公司本季的營收預估令人失望。
高通走低5%。該公司財測不及預期，指出零組件短缺、成本上揚，傷害主要市場。
雖然美國第2季國內生產毛額（GDP）初估值為成長1.5%，遜於外界預期，但消費開支提高、企業投資仍維持穩健。另外，聯準會（Fed）偏好的通膨指標–個人消費支出（PCE），則出現新冠疫情以來首見的月減。
儘管如此，美債幾乎紋風不動，30年期公債殖利率徘徊在2007年來新高。
投資人聚焦30日盤後公布的蘋果與亞馬遜財報，來尋找科技七雄未來前景的線索。市場憂慮科技七雄對AI的龐大投資，是否會有成效，讓這七家公司今年表現遜於大盤。
瑞銀分析師表示，仍對AI成長抱持建設性看法，但投資人應該擴大布局至防衛性科技股，來應對部位集中的風險。
主要因低接買盤湧現，帶動晶片股與大型科技股反彈；同時新公布的經濟數據顯示景氣仍具韌性，促使道瓊、史坦普500、那斯達克與費半同步上揚。 微軟盤後財報帶動股價暴衝15%，主因雲端業務成長創4年最快；但Meta因本季營收預估失望重挫8%，顯示科技巨頭財報分歧，市場反應更趨選擇性。 投資人正關注蘋果與亞馬遜盤後財報，以判斷科技7雄的AI投資成效；同時瑞銀建議布局防衛性科技股，因為市場擔憂大型科技股部位過度集中。
精華 FAQ
主要因低接買盤湧現，帶動晶片股與大型科技股反彈；同時新公布的經濟數據顯示景氣仍具韌性，促使道瓊、史坦普500、那斯達克與費半同步上揚。
微軟盤後財報帶動股價暴衝15%，主因雲端業務成長創4年最快；但Meta因本季營收預估失望重挫8%，顯示科技巨頭財報分歧，市場反應更趨選擇性。
投資人正關注蘋果與亞馬遜盤後財報，以判斷科技7雄的AI投資成效；同時瑞銀建議布局防衛性科技股，因為市場擔憂大型科技股部位過度集中。
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