Fed主席華許到底說了什麼 為何激怒美國股、債市？

美國聯準會主席華許。（路透）

聯準會 （Fed）主席華許 29日主持上任以來第二場記者會，本應激不起任何市場漣漪，畢竟利率維持不變、會後聲明措詞幾乎未更動，也未公布新的「點狀圖」和經濟預測，華許又避談未來意向。然而，美債殖利率 竟飆上19年高峰，美股尾盤在失望性賣壓急湧下由紅翻黑。到底怎麼回事？

本是了無新意的決策會議 竟激起市場怒濤洶湧

外媒分析指出，華許在45分鐘的記者會中，對媒體記者提問的反應可用四個字概括：「不告訴你。」

美國市場顯然對華許的表現報以噓聲。美國公債殖利率曲線陡升幅度是一年來最大；債券殖利率與價格呈反向關係。美股尾盤賣壓急湧，那斯達克100指數從前波峰頂跌落逾10%，跌入「修正」領域。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）7月會後政策聲明和6月幾乎一模一樣，只把「委員會重申維持銀行體系充裕準備金的政策」中的「重申」改為「繼續」。即使這六周期間發生許多事，包括油價大跌後又隨美伊衝突升溫暴漲，美國通膨與就業數據仍出奇溫和，還不到必須修改政策聲明的地步。

雖然通膨率在兩次會議中間下滑，但這回有三張異議票反對按兵不動，有別於6月全體一致決定維持利率不變。

華許露出「鴿」爪 抗通膨公信力令人懷疑

彭博專欄作家歐瑟士指出，是華許的記者會擾亂了市場平靜。華許本可解釋為何有官員投異議票，並闡述FOMC最後仍決定按兵不動的理由，並重新主張他的「鷹派」立場。

但他什麼也沒做。

股票投資人發現，華許的表現缺乏說服力，美股於是由紅翻黑。

更重要的裁決來自債市。美國2年期公債殖利率下滑，顯示交易員認為華許露出「鴿」爪。30年期美債殖利衝上2007年來最高，則顯示交易員認定此刻不升息會證明鑄下大錯，將導致通膨升高、迫使Fed未來利率必須升得更高。

美國股、債市投資人對華許投下不信任票

總的來說，市場反應顯示投資人對華許投下「不信任票」。華許記者會後，市場充斥著疑惑的氣氛。

到底哪裡出了錯？歐瑟士指出，三位聯準銀行總裁投下異議票，表達對利率將走高的預測。這其實與華許6月時擺出的「鷹派」姿態一致。市場解讀是，華許若真的是「鷹」，本月豈會毫無作為？這令人懷疑華許的抗通膨公信力。

美銀（BofA）美國經濟學家巴維更直言，華許的說詞暴露他「顯然是鴿派」。

巴維說：「首先，他為PCE（個人消費支出物價指數）以外的通膨指標開門引路。其次，他提議，可能運用升息以外的其他工具來抗通膨。三，他暗示，市場已代替Fed做了一些緊縮任務。」

綜合來看，市場預料Fed下一次決策會議將更難抗拒升息，屆時華許再擺出姿態自證是「鷹派」，已難挽回流失的抗通膨公信力。