彭博專欄作家：7大巨頭光環褪色 動能股降溫陷修正

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）撰文表示，隨著投資人對人工智慧（AI）資本支出前景起疑，「七大巨頭」（Mag7）故事也進入最終章。（美聯社）

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）撰文表示，引人入勝的故事往往能帶動股價上漲，人工智慧（AI）故事說得好，投資大眾信以為真，滿懷憧憬，於是帶飛了AI概念股。但最近投資人顯然對AI資本支出前景起疑，所謂「七大巨頭」（Mag7）故事也已進入最終章。

最近諸多跡象顯示，這些科技巨頭股的光環失色。例如，史坦普500等權重指數日前躍上空前新高，對照下，由熱門巨型股掛帥的那斯達克 100指數，則已從前波高峰回跌將近10%，瀕臨「修正」。彭博資料也顯示，本月來，押寶動能股（指買進最近盤面贏家股、放空輸家股），比起押注價值股（買進股價相對於基本面最便宜者、放空最貴者），表現遙遙落後10個百分點。

這凸顯出，投資人不再信任「七大巨頭」挑起美股 大梁的能耐，往後必須另尋新的故事題材，才能再度激起投資人的熱情。

自從2008年全球金融海嘯以來，已湧現兩波動能股巨浪。第一波在2017年至2000年湧現，集中在所謂「尖牙股」（FANGs），由CNBC股市名嘴克雷默命名，代表臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、Netflix和Google ，後來加入蘋果（Apple）形成「FAANG」，泛指在網際網路各擅勝場、各擁一片天且日進斗金的科技大咖。

疫後，隨著ChatGPT在2022年橫空出世，超大規模雲端七大巨頭時代來臨，成員包括：蘋果、亞馬遜、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta Platforms、微軟、輝達（Nvidia）和特斯拉（Tesla），有時也加入博通（Broadcom）或甲骨文（Oracle）。這個新股市題材講述的故事大致是：AI將征服世界，而根基穩固的科技巨頭有能力運用規模優勢主宰這個新世界。

逐月追蹤彭博終端機新聞熱度的Bloomberg News Trends顯示，自2020年以來，七大巨頭新聞熱度仍遙遙領先標普500其餘493檔大型股，但如今熱度和兩年前相比，已顯得停滯不前，反映媒體對這七大咖的想像力已明顯減弱。

媒體討論熱度降溫，當然不意味這些投資AI的大企業生意將江河日下。但或許意味著，這群巨型股面臨重新排列組合，待尋獲取信於投資大眾的新題材，再率領股市上攻--類似ChatGPT帶來新故事，讓「尖牙股」換上「七大巨頭」新標籤，重整旗鼓後，再展開動能股上漲攻勢。

至於「七大巨頭」股動能為何減退，一個較技術面的解釋是，這些巨型科技公司力圖發行新股增資、於是壓抑股價。那斯達克漲到近期頂峰時，與馬斯克SpaceX首次公開發行股票（IPO）幾乎同時，並非巧合。

總之，歐瑟士指出，「七大巨頭」故事或許早在今年稍早就已翻到最後一章。投資人愈來愈青睞少數幾家握有定價權、可望成為巨額AI資本支出受惠者的晶片製造商，同時，對所謂「口袋深不見底，為爭奪AI主導地位可恣意揮霍的少數大企業」則愈來愈不信任。