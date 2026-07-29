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賓士下調全年營收展望 中國市場第2季銷量大跌3成

記者謝守真／即時報導
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德國豪華車廠賓士集團下調2026年全年銷量及營收預期，主因中國市場需求疲弱。圖為...
德國豪華車廠賓士集團下調2026年全年銷量及營收預期，主因中國市場需求疲弱。圖為賓士三芒星商標。(路透)

德國豪華車廠賓士集團下調2026年全年銷量及營收預期。賓士公布上半年財報顯示，中國市場乘用車銷量年減28%，營收亦下滑近2成。而第2季在中國的銷量大跌30%，超過整體市場下跌幅度。分析指，中國市場競爭加劇及價格壓力成為影響賓士業績的重要因素。

澎湃新聞指出，賓士集團28日公布2026年上半年業績，集團上半年營業收入636.63億歐元，年減4%；息稅前利潤（EBIT）34.51億歐元，年減3%；淨利潤25.19億歐元，年減6%。

財報顯示，賓士今年上半年全球累計交付汽車101.15萬輛，年減6%；其中乘用車銷量83.72萬輛，年減7%。賓士表示，雖然第2季利潤較去年同期改善，但上半年整體業績仍受到中國市場競爭加劇、投資收益下滑等因素影響。

賓士同時下調2026年全年銷量及營收預期。公司原先預期全年銷量與2025年大致持平，目前預計將低於去年水準；集團營收原估與去年持平，現預期將略低於2025年。

其中，在中國市場方面，財報指，中國是賓士全球最大單一市場，但今年上半年乘用車銷量僅21.02萬輛，年減28%，為全球主要市場中降幅最大的地區。同期，賓士集團中國市場營收70.1億歐元，年減19.1%。

另據彭博報導，賓士下調全年業績展望，主要原因是中國市場需求疲弱。報導指，中國房市場持續低迷，削弱消費者信心，並影響豪華汽車需求。

彭博稱，賓士第2季在中國銷量大跌30%，降幅高於整體市場表現。同期，賓士汽車製造業務調整後營業利潤年減26%至9.09億歐元，不過公司仍維持對汽車業務年度利潤率的預期。

賓士表示，上半年汽車業務收入下滑，主要受到銷量減少、匯率不利影響，以及價格競爭導致售價下降等因素拖累。公司持續推進效率提升措施，降低研發支出及部分營運成本，以緩解盈利壓力。目前已將目光聚焦於下半年，預計新產品將帶來銷售增長。下半年的銷量將主要依賴改款S級轎車、全新電動GLC SUV和升級版GLE和GLS車型。

精華 FAQ

  • 主要是中國市場需求疲弱，加上當地豪華車競爭升高、價格壓力加重，導致賓士銷量與營收承壓，因此全年展望由原本持平改為低於去年水準。

  • 賓士上半年中國乘用車銷量為21.02萬輛，年減28%；中國市場營收70.1億歐元，年減19.1%。在主要市場中，中國是降幅最大的地區。

  • 賓士表示將持續推動效率提升、降低研發與部分營運成本，並寄望新產品帶動銷售回升，下半年重點車型包括改款S級、電動GLC SUV與升級版GLE、GLS。

德國 賓士

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