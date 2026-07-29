我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郵箱發現烘乾紙先別丟 可防這昆蟲進入

聯準會利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

財星全球500強 台積電首度躋身百大企業之列

中央社紐約29日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國「財星雜誌」（Fortune）近日公布2026年全球500大企業排行榜，亞洲...
美國「財星雜誌」（Fortune）近日公布2026年全球500大企業排行榜，亞洲企業受惠於AI熱潮，台積電首度躋身這項榜單的前百大企業之列。(美聯社)

美國「財星雜誌」（Fortune）近日公布2026年全球500大企業排行榜，亞洲企業受惠於AI熱潮，台積電首度躋身這項榜單的前百大企業之列，緯創衝上第198名，是今年榜單進步幅度最大的企業。

「財星全球500強」（Fortune Global 500）排行榜長期以來是衡量企業規模的指標，反映不同產業與領域的興衰變化。2026年全球最大企業營收排名顯示，人工智慧（AI）熱潮正大幅推升科技業與半導體供應鏈企業的營收。

台積電服務蘋果（Apple）和輝達（Nvidia）等客戶，今年排名大幅上升44個名次，躍居第82名。騰訊排名也大幅上升19個名次，至第97名，剛好躋身全球前百大企業之列。

台積電與騰訊今年首度躋身前百大企業之列，凸顯先進晶片與數位平台需求激增，正改寫亞洲乃至全球企業的規模與影響力版圖。

亞洲其他硬體業者在這項榜單的排名也大幅躍升。台灣電子製造商緯創上升298個名次，排名第198名，是今年榜單中躍升幅度最大的企業。

除了台積電與緯創，鴻海、廣達、和碩與文曄等台灣企業也擠進財星全球500強名單。

精華 FAQ

  • 台積電今年排名大幅上升44個名次，躍居第82名，首度進入財星全球500強前百大企業之列，顯示其在AI與高階晶片供應鏈中的影響力持續擴大。

  • 報導指出，人工智慧熱潮正大幅推升科技業與半導體供應鏈營收，先進晶片與數位平台需求激增，因此帶動台積電、騰訊等亞洲企業排名明顯攀升。

  • 除了台積電與緯創外，鴻海、廣達、和碩與文曄等台灣企業也擠進財星全球500強名單，反映台灣電子製造與供應鏈業者在全球市場仍具競爭力。

台積電 NVIDIA 輝達

上一則

消息人士：BMW擬2027年底前裁員8000人

下一則

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

延伸閱讀

中國500強企業揭曉 國家電網稱冠 老鋪黃金首度上榜

中國500強企業揭曉 國家電網稱冠 老鋪黃金首度上榜
駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要
世界盃／西班牙奪冠重返世界第一 挪威狂升12名、南韓跌出前30寫近5年來最慘

世界盃／西班牙奪冠重返世界第一 挪威狂升12名、南韓跌出前30寫近5年來最慘
生產400農作+133奧運金牌+24支職業球隊 它可獨立成國

生產400農作+133奧運金牌+24支職業球隊 它可獨立成國

熱門新聞

蘋果CEO庫克為降低不斷上漲的成本，積極遊說美國政府開放使用大陸記憶體，但是這一努力，遭到主要記憶體供應商美光科技強烈的阻撓。（路透）

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

2026-07-25 12:02
台股7月迄今跌幅超過5%，但比起南韓股市暴跌逾21%，跌勢相對緩和。(本報系資料照)

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

2026-07-25 10:26
川普重返白宮後一度熱門的「川普交易」，正成為股市輸家。（路透）

一度熱門的「川普交易」 正淪為股市輸家

2026-07-26 11:16
美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）。（路透）

聯準會下周有可能意外升息？經濟學家點出理由

2026-07-25 10:35
一家由中國政府支持的企業，已啟動生產深紫外光（DUV）微影設備，可能影響ASML的產品需求。路透

DUV微影設備慘淪「白菜價」？ 傳中國計劃量產ASML股價摔

2026-07-27 10:25
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

布蘭特油價躍上100元…克魯曼：經濟衝擊相當於每桶142元

2026-07-23 12:05

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
好市多App綁定Visa卡 可手機結帳

好市多App綁定Visa卡 可手機結帳
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
郵輪達人曝升等秘技 跟船上「這名員工」混熟最省錢

郵輪達人曝升等秘技 跟船上「這名員工」混熟最省錢
前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」