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消息人士：BMW擬2027年底前裁員8000人

中央社法蘭克福29日綜合外電報導
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FILE PHOTO: A BMW logo on the newly pres...
FILE PHOTO: A BMW logo on the newly presented i3 Long Wheelbase model at the company’s booth at the Beijing International Automotive Exhibition (Auto China), in Beijing, China, April 24, 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2026-07-29，數位典藏序號：20260729182643541】

消息人士今天告訴法新社，德國豪華車廠BMW將向近半數德國員工提出自願離職方案，希望在2027年底前裁減約8000個職位。

消息人士表示，BMW在德國約有8萬5000名正職員工，其中約4萬人將自今年10月起收到自願離職方案；生產線員工則不在這次裁員範圍內。

消息人士說：「到了2027年底，員工總數將減少約8000人。我們正依照這個目標進行規劃。」

消息人士指出，BMW全球員工約15萬4000人，這項自願離職方案將適用於德國境內從事非生產職務的員工。

消息人士還說，BMW董事會與員工代表會（works council）歷經約6週協商，才敲定這項計畫。

受到電動車獲利縮水、美國關稅，以及中國市場競爭日益激烈等因素影響，德國汽車製造商近來紛紛設法削減營運成本。

福斯汽車（Volkswagen）正評估旗下10個品牌裁減最多10萬名員工，賓士（Mercedes-Benz）也已推出自願離職方案。

BMW去年在中國市場交車量已降至2017年以來最低水準，截至今年6月底止的3個月交車量，也較去年同期大減30%。

精華 FAQ

  • 消息人士表示，BMW的目標是在2027年底前減少約8000個職位，目前已依此進行規劃，並透過自願離職方案逐步推動。

  • 方案適用於德國境內從事非生產職務的員工，約4萬人將自今年10月起收到通知；生產線員工不在本次裁員範圍內。

  • BMW面臨電動車獲利縮水、美國關稅與中國市場競爭升溫等壓力，因而必須削減營運成本，德國車廠近來也普遍採取類似措施。

德國 裁員 賓士

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