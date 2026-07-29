韓股今年第9度熔斷 個股槓桿型ETF如何加劇市場波動

韓國股市Kospi指數29日再度大跌，觸發今年以來第9度熔斷。(美聯社)

韓國股市Kospi指數今天再度大跌，觸發今年以來第9度熔斷，熱門投資工具個股槓桿型ETF被認為是放大市場波動的重要因素之一。

2022年在美國問世的個股槓桿型ETF，在亞洲快速發展，成為投資人加碼押注韓國晶片製造商三星 電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）的熱門工具。

路透社報導，這類金融商品吸引龐大資金流入，不僅重塑市場結構、加劇波動，也引發監管機構憂心，尤其這種雙面刃投資工具可能在市場下跌時進一步放大跌勢。

● 個股槓桿型ETF如何運作？

自1990年代以來，指數股票型基金（ETF）提供投資人以低成本投資一籃子股票的方式，並可像一般股票一樣透過券商帳戶交易。

已有近20年歷史的槓桿型ETF，透過放大標的資產每日報酬率，近年受惠於人工智慧（AI）熱潮，以及相關硬體供應鏈個股股價大漲，人氣快速攀升。

這類ETF透過期貨或交換合約（swap）等衍生性商品建立槓桿部位，通常將標的每日報酬放大2倍、3倍甚至5倍，因此在行情上漲時可放大獲利，但下跌時也會擴大虧損。

韓國今年5月推出個股槓桿型ETF之前，追蹤三星電子及SK海力士的2倍槓桿ETF早已於2025年在香港上市，且管理資產規模快速膨脹。

其中，追蹤SK海力士的基金管理資產（AUM）在6月底攀升至高峰，較成立初期暴增20倍，其後又急劇縮水。

當投資人買進這類商品時，基金除了買進標的股票，也必須建立衍生性商品部位以維持槓桿效果。若股價上漲，基金需持續加碼；若股價下跌，則必須賣出持股。

這種每日重新平衡（daily rebalancing）機制容易形成反饋循環，使股價漲跌幅進一步擴大，增加市場波動。

● 誰在交易個股槓桿型ETF？

資產管理公司指出，這類商品屬於成本較低的避險工具，主要鎖定專業交易員及成熟投資人，許多產品也明確標示，不適合採取長期持有策略的投資人。

由於維持槓桿部位需要持續調整，相關成本會隨時間侵蝕報酬，使長期績效往往與標的資產報酬出現明顯偏離。然而，不少散戶投資人仍積極投入，希望藉此放大投資收益。

● 韓國股市怎麼了？

在韓國，由於ETF資金規模龐大，加上三星電子與SK海力士本身市值極高，兩家公司合計占韓國綜合股價指數（KOSPI）超過一半權重，使槓桿ETF對市場的影響更加顯著。

Simplify Asset Management首席策略師暨基金經理人葛林（Michael Green）指出，兩者結合正「形成驚人的反饋循環，推升半導體族群波動」。

他說：「這使個股波動率維持在極高水準。」

根據香港交易所（HKEX）資料，由南方東英資產管理（CSOP）發行、追蹤SK海力士的港股2倍槓桿ETF，已成為全球同類型最大基金。儘管自6月底高點以來1個月內基金管理資產較高峰縮水83%，截至目前仍管理319億港元（約40億美元）資產。

大量資金流入曾推升SK海力士股價，但近期也加速賣壓，7月底SK海力士的股價已自6月底的高點腰斬。

根據路透社統計，今年部分交易日，SK海力士與三星電子兩檔股票合計占韓股成交量逾80%。

韓股KOSPI波動率指數過去數十年大多低於30，但近6週持續高於80，並於6月19日創下97.99的歷史新高。

SK海力士7月赴那斯達克上市，也帶動美國市場陸續推出新的槓桿型ETF，進一步增加市場波動來源。

● 主管機關怎麼說？

韓國最高金融監管機構金融服務委員會（FSC）已公布個股槓桿型ETF新規，包括禁止促銷活動，並於7月建議業者暫緩推出新產品。

韓國企劃財政部長也在國會致歉，坦承主管機關在產品上市前未充分審慎評估，並為未來進一步收緊監管留下空間。

香港監管機關同樣採取措施降低槓桿型ETF波動，要求南方東英等業者採取動態槓桿管理，將最高槓桿限制在2倍，但允許市場劇烈波動時主動降低槓桿水準。