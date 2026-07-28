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空軍一號改裝成本增 波音第2季虧近4.3億元大於預期

中央社紐約28日綜合外電報導
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這架VC-25B「Bridge」專機由卡達贈送的波音747-8客機改裝而成。（路...
這架VC-25B「Bridge」專機由卡達贈送的波音747-8客機改裝而成。（路透）

美國航太業巨擘波音（Boeing）今天公布第2季虧損大於市場預期，因改裝2架美國總統專機的成本增加2億8000萬美元。但波音指出，上季總體營收成長，顯示其扭轉數年頹勢有進展。

法新社報導，波音公布，第2季營收較去年同期成長8%，達到246億美元，歸功於商用飛機交貨量增加，以及國防、太空和安全業務擴張。

但波音全季虧損4億2800萬美元，雖較去年同期縮小，但高於分析師預期。

波音負責將2架747-8型客機改裝為美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）的VC-25B計畫，在上季虧損2億8000萬美元。

波音在新聞稿中說，最新空軍一號相關支出，是花費在生產和認證所需資源增加。

VC-25B計畫一直受延宕及超支所苦。根據2018年簽訂的原始合約，波音應在2024年底交付首架改裝後飛機；但目前進度是要到2028年中和2029年中，才依序交付2架總統專機。

波音另表示，其737 MAX和777型飛機的新機種，與美國航空監管機關的認證工作正按計畫推進。

波音曾說，其中最先推出的737 MAX 7，正處於相關程序的「最痛苦階段」。

精華 FAQ

  • 主要原因是負責改裝2架美國總統專機的VC-25B計畫成本增加，單季相關支出達2億8000萬美元，拖累整體獲利表現。

  • 波音第2季營收較去年同期成長8%，達246億美元，受惠於商用飛機交貨量增加，以及國防、太空和安全業務擴張，顯示營運有改善。

  • VC-25B計畫長期受延宕與超支困擾，原訂2024年底交付首架，如今已延到2028年中與2029年中，顯示交機時程大幅落後。

波音

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