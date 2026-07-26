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一度熱門的「川普交易」 正淪為股市輸家

彭博：梁文鋒不滿會議談話外流 DeepSeek暫停融資

一度熱門的「川普交易」 正淪為股市輸家

編譯吳孟真／綜合外電
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川普重返白宮後一度熱門的「川普交易」，正成為股市輸家。（路透）
川普重返白宮後一度熱門的「川普交易」，正成為股市輸家。（路透）

川普再度當選美國總統後，「川普交易」起初表現不俗，但伊朗戰爭後，相關交易潰不成軍，成了市場輸家。

Ned Davis研究公司的「川普交易指數」，年初一度大幅跑贏史坦普500指數，5月以來重挫約16%，川普交易指數由預期受惠於白宮住房建設、國防支出及製造業回流政策的12檔指數型基金（ETF）組成，其中數檔ETF今年年線已轉跌。

比方說，VanEck稀土與戰略金屬ETF、Global X鈾礦ETF及Global X國防科技ETF等「川普交易」標的，第1季一度上漲至少20%，如今均已翻黑。

Ned Davis指出，「川普交易」失靈，主因美伊衝突推升能源價格、通膨預期、利率及美元。資金流向顯示，投資棄守部分川普概念題材。伊朗戰爭爆發以來，Truth Social天佑美國ETF每月均出現資金淨流出，今年來已下跌逾4%，同期史坦普500指數上漲約8%。

伊朗戰爭之外，人工智慧（AI）題材表現優於大盤，也排擠與景氣循環高度連動的股票。BCA研究公司首席地緣政治策略師葛特肯（Matt Gertken）指出，「押注AI、看空傳統景氣循環類股者績效較佳，把川普視為美國製造業、重工業及勞工階層消費捍衛者的投資人，則蒙受損失」。

投資人也愈來愈難掌握白宮政策及其落實方式。最新的不確定性，來自川普政府上周以1930年《關稅法》第338條，取代已到期的10%全球關稅。

精華 FAQ

  • 文中的「川普交易」是指預期受惠於川普政策的投資組合，主要涵蓋住房建設、國防支出、稀土、鈾礦、國防科技與製造業回流等相關ETF。

  • 主因是美伊衝突推升能源價格、通膨預期、利率與美元，削弱風險資產表現；同時AI題材更受青睞，資金也從部分川普概念股流出。

  • Ned Davis的川普交易指數5月以來跌約16%，多檔ETF年線翻黑；Truth Social天佑美國ETF也持續淨流出，今年已跌逾4%，顯示市場轉向避開這類題材。

川普 史坦普500 伊朗

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