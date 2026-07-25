我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「抱歉帶錢來你們國家」義大利人在泰惹議 使館致歉

李在明舊金山揪AI同盟宴 黃仁勳到場大啖炸魚薯條

聯準會下周有可能意外升息？經濟學家點出理由

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）。（路透）
美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）。（路透）

投資人普遍預期，美國聯準會（Fed）升息的時間點將會是在9月，但Renaissance總經研究公司首席經濟學家杜塔（Neil Dutta）認為，Fed下周召開7月利率會議時，可能就會意外升息。

杜塔本周稍早發給客戶的報告，以「何不現在就升息？」為題，他在報告中寫道：「你必須挑出與市場共識不同調的時間點，我覺得這可能就是其中一次。」

杜塔說，未來幾個月內，「很明顯」會在某個時間點升息。因為聯準會主席華許（Kevin Warsh）在上個月首次主持利率會議後，發表偏向鷹派言論，而多個支持通膨走高的條件依然存在。例如：勞動市場穩定、人工智慧（AI）支出龐大、高油價、關稅等。服務業通膨出現上升趨勢，不斷攀高的油價持續滲入服務業，墊高成本。

杜塔相信，如果聯準會提前到下周就行動，未來幾個月就可以免於陷入「不得不升息」的被動局面。

他在報告中指出：「聯邦公開市場委員會（FOMC）幾乎所有成員都支持9月升息。然而，與其等到9月，在幾乎沒有選擇餘地下被迫升息，不如趁現在仍有空間時就採取行動，也能展現決策帶來的一定程度主導權。」他說，「提早升息可以讓華許在未來的政策決策上，保有更多彈性」。

Yardeni研究公司總裁亞德尼（Ed Yardeni）的看法與杜塔相同。亞德尼5月時就表示聯準會可能在7月升息，他提到，2年期美債殖利率已攀升到4%之上，聯邦基金利率走勢通常與該殖利率的路徑一致。美國聯邦基金利率目前介於3.5%至3.75%。

華許接掌聯準會至今，一再強調聯準會將致力對抗通膨。

美國6月通膨率為3.5%，雖較5月的4.2%下滑，但仍遠高於聯準會的2%目標。近日美國與伊朗戰事又起，讓布蘭特原油23日再漲破每桶100美元，當天因市場對通膨的擔憂再度升高，帶動10年期美債殖利率升至4.7%。

市場目前預期聯準會將於9月升息。芝商所FedWatch工具顯示，市場反映聯準會在7月按兵不動的機率為 66%，9月升息機率為57%。認為到10月時，聯準會將已升息一至兩次的機率，則是高達79%。

精華 FAQ

  • 他認為通膨壓力仍未消退，勞動市場保持穩定、AI支出龐大、油價走高與關稅影響都可能推升物價，因此聯準會不必等到9月才行動。

  • 他認為若拖到9月，FOMC可能在選擇有限的情況下被迫升息；若趁現在仍有空間先行動，反而能展現政策主導權，並保有未來調整彈性。

  • FedWatch顯示，市場認為7月按兵不動機率為66%，9月升息機率為57%；但到10月時，聯準會已升息1至2次的機率高達79%。

聯準會 華許

上一則

台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

延伸閱讀

油價竄高 市場押注Fed 9月升息機率衝82% 分析師點破美債一直跌的原因

油價竄高 市場押注Fed 9月升息機率衝82% 分析師點破美債一直跌的原因
Fed年底前升息 幾成定局

Fed年底前升息 幾成定局
Fed沃勒說若通膨若更高必升息 市場押7月出手機率50%

Fed沃勒說若通膨若更高必升息 市場押7月出手機率50%
升息在望？油價漲破100美元跨越紅線 市場憂Fed最快本月出手

升息在望？油價漲破100美元跨越紅線 市場憂Fed最快本月出手

熱門新聞

英特爾將有新一波裁員。(路透資料照)

英特爾宣布另一波裁員

2026-07-21 08:40
拿到設計圖也沒用，華強北仍無法造出真iPhone 18 Pro 。路透

拿到設計圖也沒用…華強北無法造出iPhone 18 Pro有2原因

2026-07-21 10:11
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
伊朗表示，有望重啟和美國談判，國際油價20日盤中聞訊轉跌。（路透）

美伊可望重啟談判 油價由紅翻黑

2026-07-20 08:10
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

布蘭特油價躍上100元…克魯曼：經濟衝擊相當於每桶142元

2026-07-23 12:05
美國半導體股正式跌入空頭市場，但記憶體晶片大廠美光17日收盤僅小跌，分析師認為半導體產業未來數年前景仍佳，投資人對晶片股價從高峰拉回整理無須太驚慌。（路透）

跌入空頭市場 夏季風暴襲擊晶片股 美銀分析師：熬過Q3前景仍亮麗

2026-07-18 07:20

超人氣

更多 >
大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
好市多隱藏版冰淇淋爆紅 華人曝「咖啡神搭法」秒升級

好市多隱藏版冰淇淋爆紅 華人曝「咖啡神搭法」秒升級
西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
亞洲人氣酒飲現身好市多 售價比別處便宜近九成

亞洲人氣酒飲現身好市多 售價比別處便宜近九成