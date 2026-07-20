我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI局長：世界盃維安做到「數學般精準」

習近平9月如期訪美？中國外交部：中美就此保持溝通

停火提議傳出之際胡塞擬封鎖沙國 晶片股反彈 AMD勁揚4%

編譯吳孟真／綜合外電
美股20日早盤四大指數齊揚。路透
美股20日早盤四大指數齊揚。路透

美股20日早盤三大指數齊揚，晶片股走高，投資人靜待科技巨頭公布財報；同時，在中東衝突可能惡化之際，葉門叛軍胡塞組織將對沙國實施海上封鎖，可能威脅紅海航線，又有消息稱各方正試圖推動停火。路透引述一名未具名伊朗高級官員的話報導稱，調解方已提議美伊停火10天。

道瓊工業指數20日早盤上漲134點或0.3%，史坦普500指數漲0.5%，那斯達克指數漲0.8%。

費城半導體指數漲2.9%，台積電ADR早盤漲2.8%。VanEck半導體ETF早盤漲逾2.5%，美光勁揚逾5%。

超微（AMD）早盤漲逾4%。微軟20日宣布，將在Azure資料中心部署AMD的Helios機櫃系統。Helios是AMD迄今挑戰輝達（NVIDIA）最具競爭力的產品，預計今年稍晚開始出貨。

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，已接獲中間人的提案，可基於國家利益與美國展開談判。美國原油期貨盤中報每桶82美元，布蘭特原油也自隔夜高點回落，報每桶略高於88美元。

布蘭特原油期貨價格仍遠低於4、5月的高點，顯示能源市場可能開始把目光轉向荷莫茲海峽以外的替代原油運輸路線。

其他個股方面，華爾街20日調高Alphabet、英特爾、IBM與特斯拉業績預估，這些企業本周稍晚將公布上季財報。Alphabet應聲漲逾2%、英特爾漲4%、IBM跌0.6%、特斯拉漲0.4%。

Imax股價早盤上漲3.6%，因旗下史詩鉅片《奧德賽》上映首周末全球進帳2.64億美元，榮登全球票房冠軍。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 道瓊、史坦普500與那斯達克早盤同步上揚，晶片股表現尤其強勢，費半漲2.9%，台積電ADR與美光也明顯走高，顯示資金聚焦半導體族群。

  • 報導指出胡塞組織擬對沙國實施海上封鎖，可能威脅紅海航運；但同時又傳出停火提議，美伊或談10天，令原油漲勢回落，市場重新評估供應風險。

  • AMD因微軟宣布將在Azure資料中心部署其Helios機櫃系統而勁揚，該產品被視為挑戰NVIDIA的重要方案；另外Alphabet、英特爾與特斯拉財測上修也帶動相關股走勢。

伊朗 那斯達克 美股

上一則

記憶體股重挫4成 AI能否打破景氣循環？宿命成最大分歧

下一則

對標Nvidia H20 百度崑崙芯首度展示純中製AI晶片M100

延伸閱讀

美股早盤／費半連二漲 美伊緊張受關注 台積電ADR漲1.4%

美股早盤／費半連二漲 美伊緊張受關注 台積電ADR漲1.4%
美股早盤／布蘭特油價破85美元 晶片股回檔 費半摔2%

美股早盤／布蘭特油價破85美元 晶片股回檔 費半摔2%
科技股壓力緩解 台積ADR飆4% 川普點讚戴爾 微軟跌1.5%

科技股壓力緩解 台積ADR飆4% 川普點讚戴爾 微軟跌1.5%
SK海力士ADR大跌8% 拖累晶片股 蘋果寫盤中新天價

SK海力士ADR大跌8% 拖累晶片股 蘋果寫盤中新天價

熱門新聞

股神巴菲特。美聯社

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

2026-07-14 11:10
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
現在部分華爾街人士覺得，股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股已經「大到不能倒」。(路透)

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

2026-07-12 11:45
多艘船舶與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）

全球海峽收費一次看 台灣海峽身價曝光 唯一收費天然航道在土耳其

2026-07-14 08:10
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
「股神」巴菲特（見圖）批評當前股市投機風氣日熾，他說：「當人人都偏好賭一把時，很難找到價值。」美聯社

巴菲特：當前股市越來越像賭場 很難找到「價值」

2026-07-15 15:30

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金
好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品

好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎