美股早盤／華許上任後首次Fed會議在即 三大指數遊走平盤

投資人靜待聯準會（Fed）最新貨幣政策決議，美股17日早盤三大指數遊走平盤。（美聯社）

美股 17日早盤三大指數遊走平盤，科技股則力圖反彈，投資人靜待聯準會 （Fed）最新貨幣政策決議，這將是華許 上任後首次主持政策會議。

道瓊工業指數17日早盤上漲0.1%，史坦普500指數漲0.1%，那斯達克指數漲0.3%。費城半導體指數漲2.7%；台積電ADR漲近2%。

油價17日小幅上漲。西德州中級原油期貨漲近1%至每桶約76美元，國際基準的布蘭特原油期貨漲近1%至約79美元。此前川普表示，與伊朗達成的臨時協議並非最終版本，若他不滿意，可能重啟轟炸。

SpaceX早盤再漲3%。該公司上市以來，股價已累計上漲約50%，市值超車亞馬遜，躍居全球第五大上市公司。

英特爾股價早盤上漲2%，受惠於晶片股普遍反彈。該公司最先進製程18A-P已進入「風險試產」階段，意味朝向爭取大型客戶訂單又邁進一步。

美國商務部17日公布，5月零售銷售月增0.9%，優於市場預期，但這份數據可能不會影響Fed利率決策。

Fed將在17日下午2時（台灣時間18日清晨2時）公布利率決議。市場普遍預期，Fed將維持利率在3.5%-3.75%不變。多數華爾街Fed觀察人士也預料，華許不會表明他對未來利率走向的看法。