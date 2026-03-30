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上海中古屋單日成交量創5年新高 是否回暖待觀察

中央社台北30日電
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中國房市疲軟下，上海市3月下旬的中古屋（含商用）成交量似有回升，28日的單日成交...
中國房市疲軟下，上海市3月下旬的中古屋（含商用）成交量似有回升，28日的單日成交量為1585戶，創近5年來新高。（中新社）

中國房市疲軟下，上海市3月下旬的中古屋（含商用）成交量似有回升，28日的單日成交量為1585戶，創近5年來新高。中國業界分析，這應與上海官方2月下旬大幅放寬購房門檻有關，但仍以改善居住需求為主，整體上只是回歸「房住不炒」的格局，是否真正回暖仍待觀察。

澎湃新聞報導，根據就業機構「安居客上海」監測數據顯示，上海中古屋（含商用）28日的單日成交量攀升到1585戶，不但創今年新高，更打破2025年3月15日1473戶的上次新高，創下近5年來新高。

根據報導，若統計3月1至28日數據，上海的中古屋成交量累計為2萬7733戶，也較去年同期增加8%；若以週為單位統計，中古屋成交量也續創新高。

中國房地產研究機構「58安居客研究院」院長張波預測，3月全月上海中古屋成交量可望挑戰3萬戶，直追2021年同期的水準，使「月成交3萬戶」成為上海房市能否回暖的指標。

綜合證券時報等媒體報導，有上海房地產業界人士分析，上海市官方今年2月25日推出、被稱為「滬七條」的活絡房市新措施，大幅放寬了購房限制，特別是大舉降低了非本地籍家庭的購屋門檻，且放寬部分購屋者的稅賦規定，加上官方對頭期款等貸款條件的放寬，是上海中古屋成交增溫的主因。

至於是否斷定上海房市自此回暖，業界人士認為，儘管中古屋成交量上升，但目前觀察，這波中古屋交易仍以改善居住需求為主，整體上仍是回歸「房住不炒」的格局，是否真正回暖仍需要觀察。

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