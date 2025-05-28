我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變異株NB.1.8.1登陸美 傳染性更強 症狀是…

逃漏稅、詐騙銀行 實境節目夫妻檔將獲川普特赦

Getty Images控素材遭竊用 砸數百萬美元告Stability AI

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖庫業者Getty Images執行長彼得斯。路透
圖庫業者Getty Images執行長彼得斯。路透

圖庫業者Getty Images執行長彼得斯表示，該公司正花費數百萬美元與英國人工智慧AI）新創業者Stability AI對簿公堂，以保障其智慧財產權。

彼得斯在接受CNBC訪問時表示，無論是Stability AI（以文生圖模型Stable Diffusion聞名），還是其他AI實驗室，都正在竊取受著作權保護的素材，藉此訓練AI模型並牟取商業利益。

Getty Images正於英國與美國兩地起訴Stability AI，指控該公司在未經授權與補償的情況下，複製1,200萬張圖片，損害了內容創作者的權益。

彼得斯指出，這些公司打著創新名號，擅自使用版權內容開發強大的AI模型，然後「再將這些服務直接導入既有的商業市場」。

彼得斯說，「這種作法是假快速創新之名行市場顛覆之實，完全是種不公平競爭」，「我們並不反對競爭，科技與新創公司帶來競爭本是常態，但這種作法已不只是競爭，而是竊盜」。

彼得斯指出，AI產業主張若開發者被迫為使用創作作品付費，將會「扼殺創新」，「我們正與一個充斥這類話術的世界交戰」。

AI 人工智慧

上一則

英手機品牌自曝市占僅0.1% 話鋒一轉砲轟蘋果無聊又失敗

下一則

會是反指標嗎？「女股神」伍德拋售特斯拉、狂加碼輝達

延伸閱讀

騰訊全面擁抱AI 加大投入業務 讓AI「從可用到好用」

騰訊全面擁抱AI 加大投入業務 讓AI「從可用到好用」
微軟開始提供馬斯克的xAI模型給雲端客戶 與OpenAI關係降溫？

微軟開始提供馬斯克的xAI模型給雲端客戶 與OpenAI關係降溫？
「中國AI撕開市場」MiniMax 語音模型Speech-02雙料登頂

「中國AI撕開市場」MiniMax 語音模型Speech-02雙料登頂
財報財測同步放閃 Netflix成關稅避風港

財報財測同步放閃 Netflix成關稅避風港

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
圖為阿里巴巴集團董事長蔡崇信。(路透)

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

2025-05-24 09:26
億萬富豪馬斯克。路透

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」

2025-05-20 11:58
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
Google搜尋市占率近期跌破90%，馬斯克對此認為，AI將會廢除傳統搜尋網站的必要性。 （路透）

被取代？Google搜尋市占罕見跌破90% 馬斯克：AI將廢了搜尋

2025-05-26 08:10

超人氣

更多 >
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
不用牛奶不用鮮奶油 只要兩物炒出滑嫩炒蛋

不用牛奶不用鮮奶油 只要兩物炒出滑嫩炒蛋
南加父教女兒開車 致慘烈車禍 父當場死亡

南加父教女兒開車 致慘烈車禍 父當場死亡