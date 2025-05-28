Getty Images控素材遭竊用 砸數百萬美元告Stability AI

圖庫業者Getty Images執行長彼得斯。路透

圖庫業者Getty Images執行長彼得斯表示，該公司正花費數百萬美元與英國人工智慧 （AI ）新創業者Stability AI對簿公堂，以保障其智慧財產權。

彼得斯在接受CNBC訪問時表示，無論是Stability AI（以文生圖模型Stable Diffusion聞名），還是其他AI實驗室，都正在竊取受著作權保護的素材，藉此訓練AI模型並牟取商業利益。

Getty Images正於英國與美國兩地起訴Stability AI，指控該公司在未經授權與補償的情況下，複製1,200萬張圖片，損害了內容創作者的權益。

彼得斯指出，這些公司打著創新名號，擅自使用版權內容開發強大的AI模型，然後「再將這些服務直接導入既有的商業市場」。

彼得斯說，「這種作法是假快速創新之名行市場顛覆之實，完全是種不公平競爭」，「我們並不反對競爭，科技與新創公司帶來競爭本是常態，但這種作法已不只是競爭，而是竊盜」。

彼得斯指出，AI產業主張若開發者被迫為使用創作作品付費，將會「扼殺創新」，「我們正與一個充斥這類話術的世界交戰」。