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科技由升轉跌 史指終止連6漲 道指跌逾百點

科技由升轉跌 史指終止連6漲 道指跌逾百點

財經組編輯張大仁／即時報導
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由於科技股領漲趨勢減弱，史坦普500指數結束連續6天的上漲行情，股市下滑。美聯社
由於科技股領漲趨勢減弱，史坦普500指數結束連續6天的上漲行情，股市下滑。美聯社

由於科技股領漲趨勢減弱，史坦普500指數結束連續6天的上漲行情，股市下滑。

史指下跌23.14點或0.39%收在5940.46點；那斯達克指數下跌72.75點或0.38%收1萬9142.71點。道瓊工業指數下跌114.83點或0.27%收4萬2677.24點。

投資人拋售了過去六天領漲的科技股。科技類股下跌0.5%。輝達下跌0.87%。超微半導體(AMD)、Meta Platforms、蘋果和微軟也出現下跌。

史指結束連續六天的上漲走勢，這是本月初9天連漲趨勢以來最長的上漲走勢。雖然19日的漲幅很小，但確實加劇了過去5周股市的快速強勁反彈。

受美國總統川普宣布徵收關稅的影響，史指自4月觸及低點以來已上漲逾20%。目前距歷史最高點僅約3%。

美國商銀財富管理公司投資總監諾西表示：「我想說，最大的考慮是，我們經歷了與關稅相關的低迷，以及與關稅降級相關的強勁反彈，現在我們正在等待澄清，因為許多談判仍在進行中。」

他補充說，投資者陷入了「缺乏明確的樂觀」狀態。

在執行長馬斯克表示將在未來5年領導這家電動車製造商後，特斯拉股價上漲。馬斯克在多哈彭博卡達經濟論壇接受採訪時表示：「沒錯，毫無疑問。」該電動車股上漲0.51%。

自今年年初以來，Scotts Miracle-Gro股價已經下跌4.34%，一些投資人擔心該公司可能會受到自有品牌園藝品牌競爭的影響。然而，Scotts的股價最近一直保持上漲趨勢，本月至今已上漲逾25%。

傑富瑞(Jefferies)分析師馬圖舍夫斯基(Jonathan Matuszewski)表示，家得寶(Home Depot)獲利財報的趨勢對Scotts來說是個好兆頭。

該分析師在給客戶的報告中表示：「由於家得寶的消費者在本季表現出『升級』行為，我們認為有關草坪和花園自有品牌升級換代的悲觀論點被誇大了。」

雖然家得寶第一財季同店銷售額下降0.3%，但室內和室外花園類別的趨勢還是正面的。傑富瑞表示，家得寶高層表示，當消費者看到新的創新產品時，他們會繼續「升級消費」。

川普總統推動眾議院共和黨人支持一項重大稅收和解法案的努力遭遇了障礙。一些來自藍州的共和黨人仍在堅持改變州稅和地方稅的扣除額，該組織被稱為「SALT核心小組」。

川普和眾議院議長、路易斯安那州共和黨人強生一直致力於在陣亡將士紀念周末前通過該法案，但一群反對者最終可能會將這一進程延後到6月。

眼鏡品牌Warby Parker宣布與谷歌合作開發人工智慧(AI)眼鏡後，股價上漲15.63%。

該公司在聲明中表示：「兩家公司正在密切合作開發未來的智慧眼鏡，並打算逐步推出一系列產品。」「合作夥伴計畫於2025年後推出的首款智能眼鏡系列將結合多模式AI與處方和非處方鏡片。」

雖然Evercore ISI分析師梅力奇(Greg Melich)認為家得寶在應對關稅逆風方面比同行更有能力，但該公司可能不得不提高部分產品的價格。

梅力奇表示：「事實上，一些同類產品的SKU(庫存​​單位)價格將被迫上漲。」

家得寶財務長麥克菲爾(Richard McPhail)表示，該公司不打算因關稅而提高價格。梅力奇指出，這些言論可能反映出家得寶希望川普政府能夠鞏固主要貿易協議，同時該公司的核心消費者保持穩定。

他還表示，預計該公司的市占率將因電子商務和專業部門的成長而擴大。

美國總統川普宣布紐約離岸風電場可以恢復建設，推翻了先前停止該計畫的命令，太陽能類股上漲。這將是第一個將電力直接輸送到紐約市的離岸風電項目。

景順太陽能ETF(TAN)上漲0.61%。相較之下，史指下跌0.39%。

Array Technology領漲，上揚5.57%。Canadian Solar上揚2.34%，Sunrun收揚2.21%。

川普 關稅 共和黨

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樂觀面對關稅 家得寶不打算漲價

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