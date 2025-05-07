聯準會暗示物價和失業率正上升 史指震盪小漲

美國物價上漲的風險增加。(歐新社)

聯準會 暗示經濟放緩和物價上漲的風險正在增加後，史坦普500指數在震盪交易中上漲。

史指上漲4.37點或0.43%收5631.28點，那斯達克指數上漲.5點或0.27%收1萬7738.16點。道瓊工業指數上漲284.97點或0.7%收4萬1113.97點。迪士尼上漲10.86%，推動道指上漲；該公司第二財季獲利超出預期且串流媒體用戶數量意外增加。

正如預期，聯邦公開市場委員會將基準隔夜借款利率維持在4.25%至4.5%之間不變，一如12月以來。

會後聲明中寫道：「委員會關注其雙重使命面臨的風險，並判斷失業率上升和通膨上升的風險已經上升。」

人們越來越擔心全球貿易戰可能導致物價上漲，使聯準會將通膨率降至2%目標的道路變得複雜。

聯準會主席鮑爾 在決策後的記者會上表示，如果已經宣布的「大幅提高關稅」維持在當前水平，可能會導致經濟成長放緩、長期通膨上升和失業率上升。

摩根大通資產管理公司首席全球策略師凱利表示，聯準會的聲明「向政府發出強烈警告，字裡行間可以看出，『你們的政策正在導致通膨上升、失業率上升』」。「這是一份略帶強硬色彩的聲明。它表示，『我們不會急於降息，因為坦白說，這對我們的職責範圍和執行情況都存在風險，我們不確定應該如何應對。』」

「彭博」報導，川普 政府計畫撤銷拜登時代的人工智慧晶片限制，推動輝達上漲3.1%。

總統川普稍早告訴記者，他不會將降低對中國的高關稅作為開始貿易談判的條件。川普政府成員和中國官員將於本周末在瑞士舉行會談，討論貿易問題，他的聲明在此之前發表的。

Alphabet和蘋果分別下跌7.26%和1.14%，也對市場帶來壓力。根據「彭博」報導，蘋果服務主管表示，該公司未來計畫在蘋果的Safari瀏覽器中加入人工智慧服務作為搜尋選項。報導指出，這可能代表蘋果與谷歌合作關係的結束。

巴克萊認為，美國經濟仍將走向衰退，隨著美國與其他國家之間的貿易談判拖延，風險也跟著上升。

該公司歐洲股票策略主管Emmanuel Cau在報告中表示：「不確定性持續的時間越長，且交易上沒有任何具體進展，經濟衰退的風險就越高，而且我們還沒有看到全面投降。」

雖然最有可能的預期是出現「溫和衰退」，但「如果貿易戰能夠迅速降級，衰退仍然可以避免」。

然而，Cau表示，考慮到分析師下修獲利預期的幅度以及川普政府「不穩定」的政策實施，股價很難進一步上漲。

BTIG首席市場技術員克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，公用事業類股表現更好，看起來更好，可能即將突破。

他在盤前撰寫的題為「公用事業接近突破數月基準」報告中表示，面向消費者的電力和天然氣供應商是2025年史指中表現最好的產業類股，在史指下跌4.6%的情況下，該類股上漲6.9%。

圖表觀察員表示：「公用事業類股確實有望突破數月的交易區間。」「無論市場如何，公用事業特選產業SPDR基金現在正處於突破的時機，目標是穩步上漲至80美元以上。」

聯準會主席鮑爾承認，聯準會履行雙重使命面臨的阻力越來越大，「我的直覺告訴我，經濟的不確定性極高。下行風險已經增加。」

不過，他補充說，「失業率上升和通膨上升的風險已經上升，但尚未成為現實，這比我的直覺更能說明問題。」並重申聯準會維持利率不變的決定。