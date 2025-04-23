看好美中對峙緩解 道指漲逾400點 但遠低於盤中高點

由於市場希望中美貿易緊張局勢能很快緩解，而美國總統川普表示，他不打算解除聯準會主席鮑爾的職務，美股上漲。路透

由於市場希望中美貿易緊張局勢能很快緩解，而美國總統川普 表示，他不打算解除聯準會主席鮑爾 的職務，美股上漲。

道瓊工業指數上漲419.59點或1.07%收3萬9606.57點。史坦普500指數上漲88.1點或1.67%收5375.86點，那斯達克指數上漲407.63點或2.5%收1萬6708.05點。三大指數均連漲兩天。

然而，主要平均指數收盤時遠低於最高點。早盤藍籌股道指一度上漲超過1100點，史指上漲3.44%。

川普22日表示，他願意採取一種不那麼對抗的方式與中國進行貿易談判，並指出目前對中國進口產品徵收的145%的關稅 「非常高，之後不會那麼高；是的，遠不會那麼高。它會大幅下降。但不會是零。」

財政部長貝森特23日也表示，兩國有機會在貿易方面達成「重大協議」：「如果它們想重新平衡，我們就一起努力。」

Globalt Investments投資組合經理人布坎南(Keith Buchanan)表示：「這正是市場所期盼的：在貿易問題上，美國和中國之間的摩擦哪怕只是稍微降溫一點。」「當然，市場鬆了一口氣，希望最糟糕的談話已經過去，但還沒有到達最後階段。」

《華爾街日報》還引述一位白宮官員的話報導，美國政府正在考慮將中國商品的關稅降至50%至65%之間。不過，一位白宮官員後來表示，這必須是雙邊的，中國也必須降低貿易壁壘。

近幾周遭到拋售、受中國影響較大的股票均出現反彈。其中包括「七巨頭」巨頭蘋果和輝達，分別上漲2.24%和3.67%。

特斯拉上漲5.33%，也得益於關稅壓力的緩解，以及執行長馬斯克在該公司財報電話會議上表示，從下個月開始，他負責管理川普政府效率部門的時間將「大幅」減少。

川普也表示，他「無意」解雇鮑爾，讓投資人鬆了一口氣。鮑爾的聯準會主席任期將於2026年5月結束。川普的言論較與先前的言論大幅轉向。他21日還對鮑爾進行了猛烈批評，聲稱這位聯準會主席是「大輸家」，並要求降低利率。上周川普更在一篇《Truth Social》貼文中表示，鮑爾的「解雇來得太慢了」。

蒙特婁銀行資本市場表示，投資人可能對美股走勢過於悲觀。

首席投資策略師貝爾斯基寫道：「雖然我們理解過去幾個月市場環境充滿挑戰，近期拋售規模也令人不安，但必須注意的是，即使一些專家可能如此認為，但並非所有市場指標都預示著未來幾個月市場將進一步下跌。」「事實上，一些最可靠的反向指標最近已跌至極低的水平，以史為鑑，這代表穩健的反彈可能就在不遠處了。」

在這種情況下，他建議投資人最好的做法可能是「保持現狀並『堅持到底』」。

Piper Sandler認為中美貿易戰可能很快就會暫時停止。分析師拉佩里爾(Andy Laperriere)寫道：「如果川普撤銷了除解放日前實施的20%關稅之外所有關稅，這將代表川普確實想大幅削減其關稅議程。但我們預計不會出現這種情況。」「預計與中國的短期休戰將使關稅遠低於145%，但仍然很高。」

川普已對中國進口商品徵收145%的關稅。美國政府上周表示，中國部分商品可能面臨高達245%的關稅。同時，中國對美國商品徵收125%的關稅進行報復。

BCA Research表示，投資人尚未充分考慮到即將出現經濟放緩的可能性。

該公司寫道：「4月美國領先指標繼續惡化，由於衰退風險仍然被低估，加強了我們的防禦性部位。」雖然股市拋售主要反映了多重壓力，但貿易衝擊勢必會衝擊企業獲利和獲利能力。地區就業也出現萎縮，顯示勞動市場惡化的程度遠超工時減少。

BCA Research繼續表示：「美國資本支出和招聘計畫大幅下降，對後疫情時代的成長支柱消費支出構成拖累。隨著企業和消費者信心減弱，以及房地產市場持續疲軟，經濟成長將下滑，失業會上升。我們仍建議減碼風險資產、加碼政府債券。」