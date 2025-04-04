Fed今年降息更多還是根本不降？市場看法大分岐

美國聯準會。（路透）

瑞銀（UBS）全球財富管理投資長海菲爾（Mark Haefele）在瑞士蘇黎世當地時間3日凌晨2時左右，就川普總統新一輪的大規模對等關稅措施，下了自己的判斷。他在給客戶的報告中寫道：今年美國聯準會 （Fed）將被迫大幅降息 ，而且次數可能高達四次。

大約12個小時後，美國摩根史坦利（Morgan Stanley）的首席美國經濟學家蓋平（Michael Gapen）卻得出截然相反的結論，他認為：聯準會現在完全不能降息了。他帶領的團隊撤銷了6月可能降息的先前預測，現在改為預期聯準會將不得不等到明年才會再次降息。

蓋平在寫給其團隊的訊息裡寫道：「聯準會將難以忽視短期內通膨上升的壓力，而無法迅速放鬆貨幣政策。」

彭博新聞指出，兩位市場專家的巨大分歧，凸顯了在貿易戰不斷升級的背景下，美國經濟困境的特殊性和複雜性。看到川普政府對某些國家或經濟體的關稅稅率最高已超過50%，關稅戰既可能削弱美國經濟成長，因能需要降息；也有可能進一步推升現已高於Fed決策者希望的通膨，因而需要延後降息。

正因如此，「停滯性通膨」（stagflation）一詞開始愈來愈頻繁地出現在金融圈的討論中。

彭博說，到目前為止，交易員更認同海菲爾的看法，也就是，Fed降息以提振正在放緩的經濟所帶來的好處，超過通膨的風險。

3日美國公債殖利率 大幅下跌，10年期殖利率一度跌破4%，顯示市場對降息的預期進一步升溫。一如海菲爾的看法那樣，目前市場普遍預期聯準會今年將降息多達四次。現在聯準會將基準利率定在4.25%至4.5%區間。

不過，Evercore ISI的央行策略主管Krishna Guha提醒投資人，必須為任何情況做好準備。他在給客戶的報告中寫道：「目前，不降息、降息兩到三次，或經濟若陷入衰退降息五次以上的機率大致相同。」他表示，目前他仍維持降息兩到三次的預測。