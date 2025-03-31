道指漲逾400點 史指本月跌5.8% 26月來最差

交易員緊張地關注川普總統的關稅計畫，史坦普500指數收復早盤失地，收盤走高。路透

交易員緊張地關注川普總統的關稅 計畫，史坦普500指數收復早盤失地，收盤走高。

史指上漲30.91點或0.55%收5611.85點；盤中最低下跌1.7%，較歷史最高水準低10%。那斯達克指數下跌23.7點或0.14%收1萬7299.29點。道瓊工業指數上漲417.86點或1%收4萬2001.76點。

科技巨頭輝達 下跌1.18%，特斯拉下跌1.67%。去年，受人工智慧(AI)情緒高漲推動，科技股一直難以重現其飆漲的走勢。例如，AI寵兒輝達(Nvidia)目前股價已較其52周高點下跌近30%。尋求安全的投資人推高了可口可樂和沃爾瑪等道瓊成分股的股價。

川普30日表示，他將於2日公布的「對等關稅」 計畫將針對「所有國家」，否認即將實施的徵稅範圍會更窄、更針對性的說法。事實上，《華爾街日報》報導，總統最近幾天已敦促其顧問在關稅問題上採取更積極的措施。

Freedom Capital Markets首席全球策略師伍茲(Jay Woods)表示：「我們繼續在關稅不確定性和下一步行動的保密背景下進行交易。」「因此，投資人首先拋售股票並等待。這具備恐慌性拋售的所有特徵，而反彈即將到來。」

隨著「解放日」臨近，川普的言論再次引發人們的擔憂，人們擔心關稅將顯著減緩經濟成長，甚至可能成為經濟衰退的催化劑。接受《CNBC》調查的經濟學家指出，第1季經濟僅成長0.3%，遠低於第4季的2.3%。

史指較2月創下的歷史紀錄低近9%；盤中也跌至9月以來的最低水準。科技股占比較高的那指也達到去年9月以來的最低水平，比去年12月創下的歷史高點低14%。

31日是華爾街動盪的一個月和這一季的最後一個交易日。史指在2月創下歷史新高後，3月進入修正區域。

史指當月下跌5.8%，創2022年12月以來的最大單月跌幅。那指3月下跌8.2%，道指下跌4.2%。

本季史指下跌4.6%，結束連續5季上漲的走勢。那指本季下跌10.4%，是2022年第2季暴跌22.4%以來的最大單季回檔。道指在2025年頭三個月下跌1.3%。

在這家熱門科技公司上周上市後，D.A. Davidson大幅調降了CoreWeave的目標價。

該公司技術研究主管盧裡亞(Gil Luria)將該公司股票目標價大砍11美元至36美元。相當於較28日IPO收盤價下跌10%。

在給客戶的最新報告中，他調降目標價並維持中性評級，理由是「擔憂情緒加劇」。該股下跌7.3%。

幫助股市在早盤大幅下跌後轉為上揚好的一個因素是，「七巨頭」中的三支股票從低點大幅上漲。

輝達和特斯拉早盤一度下跌約3%，但收盤轉為上揚。Meta Platforms早盤下跌1%，但收盤時收復大部分損失。

比特幣 與道指一起上漲，而其他加密貨幣和加密相關股票則隨那指下跌。比特幣價格在8萬3000美元上方徘徊，以太幣和比特幣股票Strategy也一樣。

加密貨幣研究平台DYOR執行長柯蘭(Ben Kurland)表示：「比特幣和以太幣今天與道指一起表現良好，隨著整體加密貨幣市場降溫，這代表市場正在向高信心資產輪動。」「比特幣的基本面依然強勁，目前唯一阻礙其發展的是宏觀不確定性。聰明的投資人不會在此時拋售，而是建立部位。」

由於交易員權衡貿易政策並等待明顯的成長動力，預計未來一個月比特幣將面臨更多波動。

本周市場可能會出現一些短期緩解，但Truist聯席投資長勒納(Keith Lerner)認為這種情況不會持續，「雖投資人可能在關稅的『交戰準則』和『測試低點』有較多的清晰度而讓市場暫獲紓解，我們的觀點是近期仍將繼續波動，市場不太可能重回近日的新高。」