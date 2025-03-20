反彈無力 不確定性繼續拖累 美股下跌

由於美國經濟的不確定性繼續拖累股市，史坦普500指數下跌，阻礙了市場從持續一個月暴跌中復甦的努力。歐新社

由於美國經濟的不確定性繼續拖累股市，史坦普500指數下跌，阻礙了市場從持續一個月暴跌中復甦的努力。

史指下跌12.4點或0.22%收5662.89點。那斯達克指數下跌59.16點或0.33%至1萬7691.63點，受蘋果和Alphabet下跌拖累。道瓊工業指數下跌11.31點或0.03%收4萬1953.32點。

埃森哲下跌7.29%，該諮詢公司在第2季財報電話會議上透露，由於川普政府收緊支出政策，其聯邦服務業務失去了聯邦政府的合約。

聯準會 前一天舉行最新一次會議。在會議中，聯準會預測2025年將降息兩次，並維持利率不變。聯準會主席鮑爾指出，關稅 是一個令人擔憂的問題，尤其是對消費者而言，這可能會對經濟造成壓力。

聯準會也調升通膨預期，並下修了經濟成長預測。

交易員普遍預計，在官員看到川普總統的關稅計畫效果之前，聯準會不會採取任何行動。部分加拿大和墨西哥進口產品的關稅豁免將於4月2日到期。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「牛市不會因太長而消亡，而會因恐懼而消亡，而它們最害怕的就是經濟衰退。」「我們不會陷入經濟衰退，但由於關稅，我們仍然不知道會發生什麼。」

聯準會公布政策決定後，股市19日反彈。不過，史指上周一度跌入修正區間，目前仍較2月創下的歷史高點下跌近8%。過去一個月，史指已下跌逾7%。

目前，美國電子商務銷售總額每年約1.2兆美元。展望未來，伯恩斯坦認為，與同業公司相比，沃爾瑪 最有能力提高其電子商務滲透率。

分析師馬志涵寫道：「我們認為沃爾瑪是一個結構性贏家，其規模和在自動化能力方面的投資支持獲利能力進一步提高。」

他補充說，雖然沃爾瑪目前在電子商務領域仍未獲利，但她看到「一條透過補貼實現獲利的明確道路，因為它發展零售媒體，實現最後一英里的效率，並通過自動化降低履行成本」。

同時，該分析師補充道，沃爾瑪最終也可能挑戰一元商店存在的必要性，「此外，雖然這不是一個迫在眉睫的風險，但我們想知道Walmart.com的崛起是否會對一元商店構成長期的生存威脅，特別是如果沃爾瑪能夠實現當日履行和交貨的自動化，從而使電子雜貨的獲取變得大眾化。」

然而，這種威脅實現還需要一段時間，尤其是考慮到沃爾瑪免費當日送貨的最低訂單量較高，這可能會對更多資金緊張的購物者構成障礙。

富國銀行投資研究所表示，投資人不應擔心美國經濟衰退，而應該善利最近的市場拋售。

資深全球市場策略師任恩(Scott Wren)在給客戶的報告中表示，「顯然，金融市場充斥著許多不確定性，尤其是過去三周。股市的回跌提供了一個機會。」並補充道，該研究所已將資金從債券轉移到股票。

任恩表示，關稅「不太可能」導致美國經濟陷入衰退，從前幾屆總統政府實施的聯邦整合措施來看，聯邦政府裁員對整體經濟的影響可能很小，「我們認為經濟成長速度將比2024年略慢，但消費者和勞動市場看起來更接近過去15年的平均水平，而不是經濟衰退的前兆。」

FactSet最新數據顯示，華爾街分析師對能源股的買入評級比例65%高於史指中的任何其他產業。資訊科技和通訊服務類股獲得63%的買入評級，而非必需消費品類股獲得58%的買入評級。

買入評級最少的是消費必需品類股，僅41%；其次是公用事業類股的48%和工業類股的52%。

華爾街渴望維持管理者的青睞，因此歷來不願發布賣出建議。目前，公用事業領域的賣出評級最多，占總數的9%。非必需消費品、金融、工業及必需消費品類股的賣出評級占比總計7%。

FactSet表示，持有評級最多的是消費必需品的52%、公用事業的43%和材料類股的43%。

摩根大通表示，最近幾天，散戶的資金流入特斯拉異常高。

投資人連續12個交易日買入特斯拉股票，流入資金73億美元；超過過去10年連續買進累積金額。

這個數字凸顯即使近日大跌，特斯拉仍獲散戶普遍支持。本周特斯拉將創連續第9周下跌，繼續其連跌紀錄。