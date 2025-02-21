憂經濟放緩和通膨上升 道指重挫近750點 今年最糟單日走勢

由於美國最新數據引發投資人對經濟放緩和通膨持續上升的擔憂，導致他們尋求更安全的資產，股市遭到拋售。路透

由於美國最新數據引發投資 人對經濟放緩和通膨持續上升的擔憂，導致他們尋求更安全的資產，股市遭到拋售。

收盤前跌幅加劇，因為交易員擔心周末可能會出現川普政府的另一輪頭條新聞；川普政府自一個月前上任以來提出一系列關稅和其他影響市場的政策變化。

道瓊工業指數下跌748.63點或1.69%收4萬3428.02點，是今年以來最大跌幅，兩天內跌點達到約1200點。史坦普500指數下跌104.39點或1.71%收6013.13點，繼19日創下歷史新高後連續第二個交易日下跌。那斯達克指數下跌438.36點或2.2%收1萬9524.01點。

一系列數據引發人們對經濟的新擔憂，並促使投資人湧入債券市場，導致殖利率 暴跌。密西根大學消費者信心指數2月跌至64.7，下降近10％，降幅大於預期，因為消費者擔心可能實施的新關稅會導致通膨上升。調查中預測5年通膨率為3.5%，為1995年以來最高。標普全球數據顯示，美國服務業採購經理人指數(PMI) 2月也跌入收縮區。

沃爾瑪下跌2.5%，連續第二天下跌。該公司前一日發布弱於預期的財測，也削弱了消費者和經濟的前景。

知名投資客科恩(Steve Cohen)也在邁阿密的一場會議上對市場和經濟發表了一些負面評論，「我認為這絕對是取得最佳收益的時期，如果出現大幅調整，我也不會感到驚訝。」並指出，研擬中的關稅將拖累經濟，政府也將採取一些削減成本的措施。

由於投資人轉向傳統上更安全的資產，輝達和Palantir等投資人青睞的股票大幅下跌。寶鹼上漲1.81%，通用磨坊和卡夫亨氏各上漲逾3%。

史指本周下跌約1.7%，道指和那指均下跌2.5%。

Blue Chip Daily Trend Report首席技術策略師兼創始人譚塔瑞利(Larry Tentarelli)表示。「今日史指中表現最好的20支股票均來自防禦性類股：消費必需品、公用事業和醫療保健。」「當經濟成長出現擔憂時，投資人往往會轉向這些所謂的防禦性類股。」

30天聯邦基金期貨合約交易顯示，聯準會 在年底前降息2到3次的可能性約為55%，將利率區間從目前的4.25%至4.5%降至3.5%至3.75%。20日的賠率約為44.4%。

即使到了聯準會10月政策會議召開時，市場對聯準會將貸款利率調降0.5個百分點至0.75個百分點的預期仍約為50%；而20日的期貨交易顯示，這個可能性僅為38%左右。

FactSet的數據顯示，史指材料類股下跌2.3%，較去年10月的最高點再次下跌10%。材料類股本周成為2025年表現最好的類股；今年至今漲幅超過5%。

自由港麥克莫倫公司和紐蒙特公司是該類股表現最差的兩家公司，分別下跌約5%。

史指盤中一度跌破50天移動均線6009.95點。這是2月12日以來史指盤中首次跌破技術水準；自1月16日以來，史指收盤從未低於該水平。

非必需消費品類股創下一年多以來最差單周表現。該類股21日下跌2.58%，本周跌幅達4.1%，創2023年9月下跌逾6以來最大單周跌幅。

郵輪股嘉年華和皇家加勒比領跌，跌幅均超過10%。凱撒娛樂(Caesars Entertainment)和Chipotle也是跌幅最大的公司之一，分別下跌超過10%和11%。

隨著本周下跌，該類股2025年下跌2.4%。

雖然史指下跌，但食品股以及肥皂和牙膏等其他消費必需品製造商的股價仍表現出色。

生產Banquet冷凍食品的康尼格拉(Conagra)在市場大幅下滑的情況下股價飆升3.82%；湯品製造商金寶湯公司上漲3.18%，奧利奧製造商億滋國際上漲4.02%，熱狗供應商卡夫亨氏上漲3.22%，Keurig Dr Pepper上漲2.72%，哈根達斯銷售商通用磨坊上漲3.06%。百事上揚2.95%，可口可樂收升1.87%。