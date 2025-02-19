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車禍發生時拖車突然出現 這些跡象表明可能是騙局

Oreo製造商警告 巧克力價格最多恐再漲50％

編譯魏紹揆／綜合外電
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億滋國際暗示，巧克力價格可能還沒漲完。路透
億滋國際暗示，巧克力價格可能還沒漲完。路透

Oreo製造商億滋國際（Mondelez International）和巧克力製造商好時公司（Hershey）的主管都暗示，隨著可可豆價格持續上漲，將會繼續調漲商品售價。

億滋國際執行長戴普特（Dirk Van de Put）18日在紐約消費者分析師集團研討會表示，在「大幅漲價」之際，正密切關注需求水準，「消費者必須習慣巧克力價格比以往貴30%、40%或50%」。他也說，儘管產品價格上漲，預期銷售量將維持住。

Hershey財務長沃斯庫（Steve Voskuil）同日也說：「我們已經、也正在採取積極行動，管理我們所處的大宗商品環境」。

他表示，好時有許多美國甜點零食產品的價格去年「漲了二位數」。他表示，好時不評論未來是否漲價，但「你能想像，在我們放眼未來，並關注大宗商品現況時，這（漲價）對我們來說將很重要」。

在擔心通膨的消費者已促使生產商大幅停止漲價或甚至開始打折後，巧克力的價格反而上漲，但去年暴漲近兩倍的可可豆價格，最近幾個月持續對億滋國際和好時造成壓力。

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