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業績承壓 日產汽車：計畫削減中國50萬輛產能

記者謝守真／即時報導
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日產汽車（Nissan）為恢復業績，近日公布其詳細的結構改革計畫，該計畫包括在全球範圍內削減產能。其中，針對中國市場產能，日產透露將減少50萬輛，降至100萬輛。（路透資料照）
日產汽車（Nissan）為恢復業績，近日公布其詳細的結構改革計畫，該計畫包括在全球範圍內削減產能。其中，針對中國市場產能，日產透露將減少50萬輛，降至100萬輛。（路透資料照）

中國車企近來在全球攻城掠地，而曾經叱吒中國市場的日本車企也因此深陷敗退局面。日產汽車（Nissan）為恢復業績，近日公布其詳細的結構改革計畫，包括在全球範圍內削減產能。其中，針對中國市場產能，日產透露將減少50萬輛，降至100萬輛。

據《日經新聞》報導，日產汽車近日公布了目的在恢復業績的詳細的結構改革計畫。日產將在2024財年（截至2025年3月）計入1,000億日圓（約6.5億美元）的結構改革費用，並在下一財年及之後追加相關費用，這將對業績造成壓力。

同時，日產預計2024財年的最終損益為虧損800億日圓，較一上財年的獲利4,266億日圓大幅下滑。據悉，此一背景為美國業務的低迷。由於產品競爭力下降，日產不得不加大銷售激勵支出，進一步拖累了業績。

另，《IT之家》提到，為推動業績復甦，日產社長內田誠於2024年11月曾宣布，計畫到2026財年（截至2027年3月）前，將削減20%的產能（約100萬輛）並裁員9,000人。此外，還將固定成本每年削減3,000億日圓以上，變動成本削減1,000億日圓。

此前，日產在重組計畫的制定上被認為進展緩慢，而此次明確了具體細節。其中，在持續低迷的中國市場上，日產將削減50萬輛的產能，並計畫在2024年關閉江蘇省的一家乘用車工廠，使中國市場的年產能降至100萬輛。此外，公司將在其他地區再削減50萬輛的產能，使全球總產能降至400萬輛。

日產還計畫，將在全球管理部門裁減2,500人，在工廠裁減6,500人，並在全球關閉在泰國等地的3家工廠，並且日產將在美國的兩家工廠透過調整輪班方式來控制產量。

此前，路透指出，日產汽車和本田汽車13日宣布，已正式終止雙方的合併協商，雙方打造全球第四大汽車集團的願望確定無法實現。

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