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法人看未來一周 美股有3大觀察變數

記者張瀞文／台北即時報導
紐約證券交易所。 (路透)
紐約證券交易所。 (路透)

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是聯準會（Fed）政策。Fed在1月29日決定利率維持不變，可留意官員有關經濟、就業、通貨膨脹、利率的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布的數據包括美國非農就業報告、ISM製造業指數、ISM非製造業指數、密西根大學消費者信心指數、工廠訂單等。

第三是企業財報。未來一周公布財報的S&P 500企業包含字母、亞馬遜、禮來、默克、迪士尼、高通、超微、安謀、輝瑞、安進、Uber、Spotify、Paypal等。

摩根投信指出，川普再次正式上任美國總統大位，搭配共和黨全面執政。在摩根2025全球前瞻投資論壇活動現場中400名投資人，超過半數表示2025年最挑戰的投資議題是投資如何因應川普新政府。

摩根投信分析，川普的放寬監管、減稅和擴張性財政政策預期對美國經濟產生積極影響。彭博資訊統計，在美國大選前，市場預期美國2024年國內生產毛額（GDP）成長率達2.5%，2025年成長1.7%；川普當選後，美國2024年的預估GDP成長率上調到2.8%，2025年上調到2.2%。

摩根投信指出，美股將是川普政策的主要受惠市場，日本及台灣則相對受惠。投資人進行定期定額時，可聚焦川普政策受惠市場。

川普 投資 就業

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