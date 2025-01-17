道指漲逾300點 史指創川普勝選以來最大單周漲幅

美股收上漲，三大指數均創下新年以來首次單周漲幅。路透

美股收上漲，三大指數均創下新年以來首次單周漲幅。

道瓊工業指數收盤上漲334.7點或0.78%至4萬3487.83點。史坦普500指數上漲59.32點或1%至5996.66點；那斯達克指數上漲291.91點或1.51%至1萬9630.2點。

大型科技股領漲，特斯拉上漲3.06%。晶片製造巨頭輝達(Nvidia)上漲3.12%，Alphabet上漲1.6%。

本周，道指和史指分別上漲3.7%和2.9%，都創下去年11月美國總統大選以來最大單周漲幅。那指本周上漲2.5%，創12月初以來最佳單周表現。

這些都源自投資 人連續收到顯示通膨壓力緩解的報告。核心消費者物價指數(CPI)年漲幅低於預期，12月生產者物價指數(PPI)漲幅也低於預期。隨著今年多次降息的預期升溫，10年期美國公債殖利率大幅回落。

巴克萊策略師考烏(Emmanuel Cau)在最新報告中寫道，本周優於預期的經濟數據有助「重振了股市的『金髮姑娘』想法，並可能引發一些重新冒險的行為」。

各大銀行的強勁獲利也提振了本周股市，因為它們試圖擺脫由12月持續到2025年初的低迷。高盛和花旗集團本周約上揚12%；摩根大通同期上揚8%。

投資者也在關注下周，因為川普 將第二次就任總統。投資人押注他會放鬆管制和降低稅收，在他11月大選獲勝後股市立即上漲。

本周微軟上漲3.32%，結束連續4周的跌勢；這是自2024年8月以來最長的連跌趨勢。

同時，蘋果本周下跌1.57%，過去3周下跌近10%；也是2024年4月以來的首度連3周下跌。

Qorvo上漲14.43%，創下4年多以來最佳單日表現，為2020年3月24日上漲13.6%以來最大百分比漲幅。

《華爾街日報》引述知情人士的話報導，激進投資額Starboard Value已持有該公司7.7%的股份。消息人士向該報透露，該投資客還在尋求改變該公司以提高Qorvo的股價。

Wolfe Research首席投資策略師森耶克(Chris Senyek)表示，金融業將從總統當選人川普的政策中受益最多。

在共和黨總統候選人川普20日宣誓就職前幾天，他寫信給客戶指出，「我們仍然認為金融業是川普政府任期內最大的贏家。」

森耶克表示，川普的經濟計畫既有上行風險，也有下行風險。不過，他列舉了不斷上升的商業和消費者信心、延長減稅政策、和放鬆管制是三個潛在的正面催化劑。

本周以及川普當選當周，各大金融公司都是最大贏家之一。

雖然美元兌日元上漲0.5%至155.915，但日元仍創下一個多月以來最強勁的單周表現。

本周由於市場對日本央行下周降息的預期日益加強，日元兌美元已升值逾1%。

受最高法院維持TikTok禁令裁決的影響，社群媒體公司股價出現回落。

美國最高法院作出裁決後，Snapchat下跌3.25%，Meta Platforms先跌後漲0.24%。

KraneShares中國互聯網ETF(KWEB)上漲3.05%，略低於最高法院裁定維持對TikTok禁令後的早盤高點。

該ETF在過去5個交易日中有4個交易日上漲，同時也是2024年12月9日上漲10%以來最佳單日表現。它打破連續4周下跌走勢，創2024年10月初以來的最佳單周表現。

看準網、微博、拼多多控股和騰訊音樂等均領漲該ETF。

諾和諾德下跌5.3%，該公司糖尿病藥物Ozempic和Rybelsus以及肥胖症治療藥物Wegovy的有效成分索馬魯肽，被列入聯邦醫療保險 下一輪價格​​調整的藥品名單。

近幾個月來，減肥藥物的股價一直處於困境，原因是其攝取速度低於預期、銷售額不足以及來自複合版GLP-1藥物的競爭。