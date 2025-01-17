川普2.0下周會啟動貿易戰嗎？市場最怕這2種情境成真

自詡「關稅人」的美國總統當選人川普20日宣誓就職，會不會一上任就啟動貿易戰，包括對中國大陸進口產品重課關稅，全球屏息關注。路透

自詡「關稅 人」的美國總統當選人川普 20日宣誓就職，會不會一上任就啟動貿易戰，全球屏息關注。目前各界大多認為關稅只是川普的談判手段，但市場可能低估了貿易戰真正開打的風險，遑論有所準備。

貿易專家和地緣政治策略師警告，貿易戰若是開打，對地緣政治情勢、全球經濟等方面都可能產生深遠影響，而投資人尚未做好充分的準備。

川普2.0關稅箭在弦上

道瓊社報導，相較於現任拜登政府偏好用出口限制遏阻中國大陸取得關鍵的先進技術，川普政府更聚焦於關稅，一來想藉此縮減美國龐大的貿易逆差，二來想藉關稅收入局部抵銷減稅對財政赤字的衝擊。

川普曾揚言對所有進口貨物一律課徵10%~20%的關稅，對鄰國加拿大和墨西哥課徵多達25%關稅，另對中國大陸進口貨重課60%的稅率。

目前市場共識是，川普也許只把關稅當作談判籌碼，仍有討價還價餘地。但分析師警告，投資人或許低估貿易緊張情勢可能給市場帶來的長期影響。川普經貿顧問建議逐步提高關稅，鷹派國安幕僚則勸進更激烈的手段，使前景更混沌不明。最後還是川普本人說了算。

兩種意外情境恐嚇跌市場

新政府假如動用美國貿易法「301條款」，白宮 即可宣告北京違反2020年與川普第一任簽署的第一階段美中貿易協定，或甚至予以撤銷。接下來兩個月內，華府可能提高關稅，或擴充關稅貨物清單上的品項數量。約60%的大陸進口品已被課關稅，平均稅率達16%。

但Veda Partners經濟研究主管崔茲認為，白宮可能略過尋常程序、直接在數日內祭出關稅。白宮也可能援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），授權總統以國家緊急狀態或國家安全考量為由，立即實施關稅。

白宮若是引用IEEPA和301條款，同時對中國大陸揮出兩記關稅重拳，可能在金融市場掀起驚濤駭浪。

崔茲說：「那對市場將是險惡的震撼，既顯示現行關稅撤銷無望、把談判複雜度推升到全新層次，而且是外交上的一記回馬槍，廢止了原有的貿易談判。我們應把它視為，美中原已劍拔弩張的緊張關係顯著升級。」

第二種意外發展更重大。倘若白宮也決定對所有進口貨全面課徵關稅，可能進一步驚嚇市場。

最可能的情境：以關稅戰逼和

就目前而論，瑞銀財富管理投資長馬瑟里認為，川普政府應該還是「以（關稅）戰逼和」的策略運用。

意思是，川普可能撂狠話，準備對加拿大、墨西哥和中國大陸祭出更嚴重的關稅，意在威逼他們的領導人上談判桌。

白宮可能援引IEEPA，對加拿大和墨西哥林林總總的產品祭出5%~25%的關稅，包括鋼和鋁。崔茲估計，這些關稅有可能在十天內生效。

至於中國大陸進口貨，馬瑟里推測，有效關稅稅率可能分階段提高，到2026年底提高到目前的三倍；但一些消費者產品，例如智慧手機，可能豁免於新關稅，以緩和對美國消費大眾的衝擊。

美國關稅也可能瞄準進口自歐洲、美國自己也製造的產品，例如汽車。這麼做可鼓勵美國消費者購買國貨，也有助於把關稅助長通膨的效應降到最低。

仍有談判空間。墨西哥可加強邊境控制，遏阻非法移民越境；加拿大握有的籌碼包括豐富的關鍵礦物；歐洲則可允諾向美方採購防禦武器、液化天然氣（LNG），或調降對美國車的關稅。外國科技公司和汽車業者若是同意在美國境內設廠，也有望減輕衝擊。

基於美中關係惡化，雙方談判前景較不樂觀，恐怕並非北京承諾擴大採購美國農產品就能善了。