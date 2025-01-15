迎接川普不確定性 PIMCO建議持有美國5年和10年期公債

PIMCO表示，川普執政的不可預測性可能為固定收益投資人帶來長期回報。(路透)

品浩（PIMCO）表示，即將上任的美國候任總統川普可能為今年市場注入不確定性，勢將形成帶動債券回報的另一動力。

PIMCO表示，美國公債殖利率 既已上揚，聯準會（Fed）寬鬆又了無指望，這種不可預測性可能為固定收益投資人帶來長期回報。

Pimco 全球固定收益投資長鮑爾 斯（Andrew Balls）和經濟學家威爾丁（Tiffany Wilding）在名為「不確定性已成定局」的報告中指出：「新政府的保護主義主張有能力重塑貿易關係並改變全球經濟動態。」兩人也指出，美國政權交替之際經濟動盪，債券具有穩定的吸引力。

兩人在這個最新展望報告中寫道：「在當前股市價位和信用利差都不具吸引力的情況下，高品質的固定收益資產展現優勢，提供了一個有利的起點。」「市場所反映全球央行 寬鬆政策周期的最終利率，約略高於我們的基準預測。」

PIMCO認為，即使Fed 可能長時間暫停降息，美國公債中期到期殖利率相較於該公司對中性利率（經濟既不過熱也不受抑制的水準）0%至1%的長期基準目標來說，仍具吸引力。

威爾丁和鮑爾斯指出，美國公債近日賣壓導致10年期公債殖利率周一達到4.8%，為2023年11月以來的最高水準，相當於在5至10年期到期範圍內承擔更多的利率風險。

PIMCO重申美國公債殖利率曲線趨陡的預測，也就是短期公債殖利率低於長期公債殖利率。儘管市場因川普可能優先追求經濟成長而非解決美國債務問題的疑慮而出現波動，此預測大致無誤。2年期與10年期公債殖利率的差距12月又開始擴大。

兩人認為，這次走勢是由央行寬鬆政策所推動，以及最近對主權債務高漲的疑慮而導致期限溢價上升。PIMCO為止建議減持美國殖利率曲線中的30年期的區段。

這家資產管理公司指出，「美國以外的央行降息的可能性很大」，尤其一旦川普政府採取「更急進的貿易政策，會削弱全球經濟成長並壓低商品價格」。

在這種情況下，「基於相較於美國的價位及經濟風險考量」，PIMCO 青睞英國和澳洲公債。

威爾丁和鮑爾斯寫道：「潛在政策彼此抵銷的結果，美國短期通膨風險會升高，同時對其他國家的經濟成長構成更大的下行風險，特別是那些高度依賴全球貿易並對美國持續有貿易順差的國家。」