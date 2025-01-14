PPI低於預期 道指漲逾200點 科技股拖累那指連跌5日

醫療保健股表現不佳，拖累史指該類股下跌1.28%。禮來公司是該類股中表現最差的股票，下跌6.59%。美聯社

交易員擔心生產者物價指數(PPI)報告低於預期，道瓊工業指數收漲。

道指上漲221.16點或0.52%收4萬2518.28點。史坦普500指數上漲6.69點或0.11%至5842.91點；以科技股為主的那斯達克指數下跌43.71點或0.23%收1萬9044.39點，連續第5天下跌。

大型科技股下跌，給史指和那指帶來壓力。輝達(Nvidia)下跌1.1%，Meta Platforms下跌2.31%。然而，投資 者紛紛湧向公用事業、金融和材料類股，這些類股均上漲逾1%。SPDR史坦普地區銀行ETF(KRE)和SPDR史坦普銀行ETF(KBE)分別上漲3.4%和3.3%。

根據勞工統計局的報告，衡量批發通膨的生產者物價指數12月僅上漲了0.2%。接受《道瓊》調查的經濟學家預計該數字將上漲0.4%。不包括食品和能源的核心PPI持平。

投資人目前正在關注15日的消費者物價指數(CPI)報告，以判斷聯準會 是否成功將通膨率控制在接近2%的目標水平，進而得以放鬆利率 政策。根據《道瓊》，經濟學家預測12月總體CPI將上漲0.3%。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「如果CPI漲幅高於預期，這對股市來說無疑是個壞消息，因為這意味著聯準會降息的速度確實會繼續放緩。」

聯邦基金期貨交易顯示，聯準會在本月底為期兩天的會議結束時幾乎肯定會維持利率不變。根據芝加哥商品交易所(CME)的聯準會觀察工具，市場定價還顯示，3月利率維持在目前4.25-4.5%目標區間的可能性為77.9%。

在財報方面，銀行巨頭將於本周拉開第4季獲利季的序幕，摩根大通、花旗集團、高盛和富國銀行將於15日公布業績。摩根史坦利和美國商銀定於16日發布財報。

公用事業股票表現出色，推動該類股上漲1.3%。

Vistra是該類股中表現最好的股票，上漲5.17%，而Constellation Energy則上漲3.45%。NRG Energy和AES Corp分別上漲2.66%和1.37%。

工業、材料和金融類股至少都上揚1.2%。

運動服飾公司Nike下跌1.26%，跌至2020年3月以來的最低水準。

自10月希爾(Elliott Hill)接手該公司以來，該公司股價已下跌14%。

醫療保健股表現不佳，拖累史指該類股下跌1.28%。

禮來公司是該類股中表現最差的股票，下跌6.59%。Charles River Laboratories下跌6.34%，Biogen下跌4.74%。

通訊服務是表現第三差的產業，下跌0.86%。Meta Platforms是拖累該類股的最大因素，下跌2.31%。資訊科技類股小漲0.07%。

高盛衍生性研究主管馬歇爾(John Marshall)表示，財報季到來之前期權交易量很高，並且偏向樂觀，「大量買進的下單，代表人們準備短期獲利，這往往是一個反向信號。」買權是一種對股票短期​​內上漲的押注。

他指出，消費產業是最可能出現波動的領域之一，第3季財報季將十分忙碌，「上季的財報日波動達到14年來的最高水準。說明這些公司的基本面存在很大的波動。」

一位不願透露姓名的石油遊說人士向《華爾街日報》透露，總統當選人川普計劃在下周一(20日)就職後發布一系列行政命令來支持化石燃料。

遊說人士告訴該報，川普預計將發布命令，撤銷總統拜登對近海和聯邦土地上石油和天然氣鑽探的限制。《華爾街日報》報導，他還計劃推動廢氣排放法規，並開始批准出口液化天然氣的工廠。

禮來公司第4季的獲利預警導致其股價暴跌6.59%，並拖累了諾和諾德和維京治療公司等其他減肥藥物股票的表現，這兩支股票分別下跌4.04%和12.73%。

投資人擔心對減肥藥的過高期望可能不會如願實現。今年夏天，禮來公司的市值接近1兆元，但由於其GLP-1藥物Mounjaro和Zepbound的銷售未達預期，其股價一直處於困境。過去6個月，禮來公司下跌逾20%。

禮來公司執行長里克斯(David Ricks)將銷售波動歸咎於上半年供應緊張，並強調該公司在第4季增加了該類別的市場供應。

他預計，隨著供應改善，病患會感受到需求獲得紓解。