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艾克曼打造「現代波克夏」看中德州地產商Howard Hughes

編譯黃淑玲／綜合外電
知名投資人、美國避險基金潘興廣場（Pershing Square）創辦人艾克曼（Bill Ackman）。 路透
知名投資人、美國避險基金潘興廣場（Pershing Square）創辦人艾克曼（Bill Ackman）。 路透

億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）已表示，他一直想打造出現代版的波克夏公司（Berkshire Hathaway），讓旗下避險基金潘興廣場（Pershing Square）轉型為業務多元的金融巨擘，握有眾多公司股票，向「股神」巴菲特看齊，現在他正持續邁進。

潘興廣場13日表示，有意取得該公司還未擁有、德州不動產開發商Howard Hughes的100萬股股票，交易價值超過10億美元。Howard Hughes是以投資總體規劃社區和零售物業而聞名的公司。

根據投資要約，艾克曼將擔任Howard Hughes執行長，也會帶進他的投資團隊，找出要取得控制權的標的。艾克曼預期，Howard Hughes所有現有員工都將留任。

艾克曼在致股東信中表示，「要向巴菲特先生致歉。（Howard Hughes）將成為現代波克夏公司，取得營運中的公司的控制權」。

彭博資訊報導，潘興廣場向Howard Hughes股東勘價每股85美元，多數將以現金支付。艾克曼過去幾個月來已在籌備收購Howard Hughes。他去年8月說，正與Jefferies金融集團合作，可能收購潘興廣場還未擁有的Howard Hughes其餘股票。潘興廣場旗下基金持有Howard Hughes的37.6%股權。

潘興廣場尋求提高Howard Hughes的持股占比至上看69%。艾克曼認為，Howard Hughes很有價值，其現金流、不動產持有、資產負債表，都能夠為未來的收購挹注數十億美元的現金。

這項交易提議需要Howard Hughes少數股權股東的多數決同意，才能進行。

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