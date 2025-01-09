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美股重現「非理性榮景」？葛林斯班估值指標證實了

編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會前主席葛林斯班。（路透）
美國聯準會前主席葛林斯班。（路透）

以某種指標來衡量，美股目前的價位，恰好與美國聯準會（Fed）前主席葛林斯班1996年發表「非理性榮景」評論時的價位相當。

MarketWatch報導，彭博資訊專欄作家歐瑟士表示，他用葛林斯班偏好的估值法，也就是比較「收益率」與「美國10年期公債殖利率」，以此來衡量美股估值是否合理。「收益率」是每股盈餘除以每股股價，與本益比相反。

結果發現，10年期美債殖利率近來猛竄，與標普500企業盈餘收益率的差距已大幅縮小，使美股目前估值顯得是2002年來最高，且正好是葛林斯班1996年12月5日發表「非理性榮景」演說時的水準。美股那斯達克指數在2000年登頂，2000年達康泡沫爆破引發股災。

這顯示美股面臨的下跌風險已升高。

葛林斯班估值指標最近急遽下滑，主要受美債殖利率衝高影響，反映投資人擔心川普2.0減稅和關稅政策恐重燃通膨。美國10年期公債殖利率8日連續第四個交易日走高，期間升幅達12個基點。債券殖利率與價格呈反向關係。

Fed理事庫克周一表示，她認為，就目前價位而論，美國股市和公司債「容易受制於大幅下跌」的風險。標普500指數8日小幅收漲，只比收盤歷史高點低3%。

高盛全球股票策略師歐本海默在9日發布的研究報告中也警告，美股價位已臻飽和。

歐本海默指出，美股這兩年漲幅之大，是1928年以來所罕見。他表示，高盛認為美股未來一年仍會進一步上漲，大致受盈餘驅動；但回檔修正風險愈來愈高，導火線不是債券殖利率進一步升高，就是經濟成長或企業盈餘令人失望，或兩者皆是。

殖利率 美股 高盛

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