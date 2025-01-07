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2025房市展望 專家分析何處、何時可買、可賣

「2因素」夾擊 瑞士名表二手價格跌至3年低點

編譯林文彬／綜合外電
瑞士勞力士等品牌旗下高人氣表款2024年二手價格下跌近6%，連續第三年下跌。路透
瑞士勞力士等品牌旗下高人氣表款2024年二手價格下跌近6%，連續第三年下跌。路透

受到經濟成長持續減速及利率上升影響，瑞士高檔品牌勞力士（Rolex）、百達翡麗（Patek Philippe）和愛彼（Audemars Piguet）旗下高人氣表款2024年二手價格連續第三年下跌，寫下三年新低。

追蹤二手市場50個交易最熱絡表款（以交易額計算）價格的彭博Subdial手表指數去年下跌近6%，創下2021以來最低。Subdial是一個總部設在英國的手表交易平台，該平台數據顯示，勞力士熱門表款指數去年跌約5%，百達翡麗二手市場價格跌4%，愛彼跌幅則達到7.5%左右。

2020和2021年疫情期間，二手精品手表市場蓬勃發展，不斷締造新猷，但2022年4月開始急轉直下。儘管2024年二手手表價格跌幅小於2023及2022年，彭博Subdial手表指數過去兩年跌幅仍達到13%左右，二手勞力士表價格同一期間約跌8%。

卡地亞（Cartier）是唯一2023年1月以來個別指數上漲的品牌，兩年漲幅約4%，反映收藏家對尺寸較小、造型獨特的珠寶手表興趣轉濃。2024年Subdial的卡地亞指數下跌不到0.5%，歐米茄（Omega）價格跌幅約1%。

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