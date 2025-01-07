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不敵台越競爭 美手推車產業寄望川普2.0關稅 但憂喜參半

編譯湯淑君／綜合外電
美國總統當選人川普揚言提高關稅，實際計畫的細節尚待揭曉，目前美國製造商的態度是：既期待，又怕受傷害。(美聯社)
美國總統當選人川普揚言提高關稅，實際計畫的細節尚待揭曉，目前美國製造商的態度是：既期待，又怕受傷害。(美聯社)

美國總統當選人川普揚言提高關稅，實際計畫的細節尚待揭曉，目前美國製造商的態度是：既期待，又怕受傷害。

川普在競選期間表示，打算對所有進口貨一律課徵10%~20%的關稅，並對進口自中國的產品重課至少60%的稅率。勝選後，他揚言對加拿大和墨西哥的進口貨徵收25%關稅，另對中國進口貨加徵10%關稅。

道瓊社報導，對許多美國製造商而言，關稅政策可能是救亡圖存的關鍵。業者一方面指望進口關稅協助他們提升競爭力，另一方面卻也擔心遭遇意想不到的後果。

美製造商不敵越南貨競爭 盼關稅助長競爭力

手推車製造商Harper Trucks老闆魯芬抱怨，近年來，市場上充斥越南等地的廉價進口產品，已導致Harper手推車銷量每況愈下；提高關稅可讓外國貨價格變貴，本土廠商會更有競爭力。

現年89歲的魯芬是拉斯維加斯金銀島酒店的老闆，也是川普的商業合夥人，兩位富豪共同經營拉斯維加斯川普國際酒店。在魯芬的企業王國裡，全資擁有的Harper有如九牛一毛，但他覺得有責任維持工廠營運，畢竟員工為他工作數十年，事關工廠上下約120人的生計。

魯芬表示常與川普交談，但他不對政策議題表示意見。川普不僅是商業夥伴，也是他2008年婚禮上的伴郎。魯芬稱讚川普是「非常聰明的商人。我熱烈期待他大展身手」。

Harper總經理史奎爾認為，對越南進口產品課10%的稅率起不了什麼作用；但若課20%，手推車零售商就可望向Harper擴大進貨。

美國國際貿易委員會（ITC）的數據顯示，截至2014年底，本土廠商仍是美國市售手推車的最大供應源，但市占率到2019年就被中國以外的國家超越，主要是越南和台灣。近年來，越南更躍為川普1.0貿易戰的大贏家，吸引想迴避美國關稅的中國公司前往設廠。

因此，Harper對川普2.0醞釀對所有進口貨課關稅的效果審慎樂觀。

憂心副作用：零件成本升高、自家中國廠遭殃

不過，Harper實際營運掌舵者羅斯說：「我擔心會有意想不到的後果。」

川普2.0關稅可能給美國製造商帶來兩種副作用：進口材料和零件成本變貴，占一部分營收的美商中國廠事業將大受衝擊。例如，Harper就從中國進口腳輪，另向其他國家採購一些小零件；Harper在2013年也收購一家中國平價摺疊手推車廠商，這部分生意勢必受影響。

根據ITC的報告，2018年川普祭出關稅後，鋼品、鋁品的進口減少了，美國的產量增加了，美國鋼、鋁公司也宣布新的國內投資計畫。但同一份報告也發現，使用鋼和鋁的下游製造商產量降低，一些研究指出，這是因為進口零件成本增加，以及外國實施報復性關稅傷害美國生產商，整體而言恐得不償失。

學者觀點：挽救低薪製造工作 不如聚焦產業升級

經濟學家質疑，以提高關稅的手段，挽回美國低薪製造業工作，這麼做值得嗎？集中資源投資國內的研究、創新、設計和行銷，豈不更好？

勞工部數據顯示，美國全國製造業就業人口在1979年升到頂，將近2,000萬人，占22%的非農業就業人口。但到2024年11月，全國製造業就業人數約1,300萬人，只占非農就業人口8%左右。

達特茅斯塔克商學院教授佛特說：「我們真要耗費資源，把勞工和資本重新轉向、投入由越南低技能勞工做得一樣好的那種工作嗎？必須問，為了讓那些工作回流，我們願意額外付多少錢買國產品？」

更何況，即使新關稅實施後吸引更多工作回流，美國製造商恐怕也難補齊人手。全國製造商協會（NAM）去年第3季調查發現，約六成受訪企業表示，吸引並留住符合資格的勞工，是企業面臨的主要挑戰。

羅斯就感嘆，好員工難求，迫使Harper要求員工加班，並求助於臨時工派遣公司。他表示，大多數員工時薪16至22美元，還要負擔持續上漲的員工健保費和廠房電費。

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