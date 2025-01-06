晶片股發威 史指那指連漲 道指先盛後衰

華爾街正從上周的下跌中反彈，受益於晶片製造商股價飆升。美光科技(Micron Technology)上漲10.45%。美聯社

史坦普500指數與那斯達克綜合指數一起攀升，連日上漲。華爾街正從上周的下跌中反彈，受益於晶片製造商股價飆升。

史指上漲32.91點或0.55%收5975.38點；那指上漲243.3點或1.24%收1萬9864.98點。道瓊工業指數下跌25.57點或0.06%收4萬2706.56點；盤中道指一度上漲383點。

在富士康公布創紀錄的第4季營收後，晶片股成為大贏家。輝達(Nvidia)連續三天上漲，上漲3.43%，收創歷史新高。博通(Broadcom)上漲1.66%，美光科技(Micron Technology)上漲10.45%。VanEck Semiconductor ETF(SMH)上漲3.32%。

CFRA Research首席投資 策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「我認為市場目前對科技業相當樂觀，預計今年的獲利增幅為20%，而市場的獲利增幅為12.8%；但估值似乎確實受到限制。」「該集團可能不會根據本益比倍數上漲，而且根據有機獲利成長。」

他預計，由於估值昂貴、利率預測和獲利預測可能調整以及新總統上任，今年「波動性加劇」。並補充說，根據二戰以來的歷史數據，多頭市場的第三年往往也更具挑戰性。

《華盛頓郵報》報導，總統當選人川普 的關稅計劃將比預期的範圍更窄，僅涵蓋關鍵進口產品，市場情緒也受到提振。川普在競選期間宣稱「普遍」關稅高達10-20%。由於樂觀地認為川普採取更克制的關稅政策不會引發全球貿易戰，福特和通用汽車的股價分別上漲0.35%和3.45%。

由於對聯準會利率預測的擔憂揮之不去，投資人本周又面臨交易時間縮短。紐約證券交易所將於9日休市，以哀悼前總統卡特的去世。

12月就業報告將於10日發布，這將是本月底聯準會會議之前最後的關鍵數據之一。投資人也正在關注7日的職缺和勞動力流動調查(JOLTS)以及8日的12月ADP就業調查。

比特幣 重回10萬元以上，資產管理公司看好市場對結合加密貨幣風險和衍生性商品的更複雜類型的ETF的需求。

Calamos宣布將推出一支基金，為比特幣提供100%的下行保護以及一些上行參與。上漲門檻將根據基金推出時的選擇權市場定價來決定。

其他ETF發行商也在開發比特幣產品，以實現目標成果和創造收入。

Calamos ETF主管考夫曼(Matt Kaufman)表示，他的基金可以贏得仍然對比特幣波動性感到恐懼的投資人和財務顧問的支持，「對於那些希望進入該領域的人來說，他們希望在風險管理框架中進行，或者在對他們投資組合更有意義的框架中進行。」

在TD Cowen認為該航空公司股價可能漲至華爾街新高後，美國航空上漲3.24%。

TD Cowen的費茲傑羅(Tom Fitzgerald)將目標價提高8元至25元，在LSEG調查的分析師中最高。他也將這家總部位於德州的航空公司股票評級從持有調升至買入，理由是不利因素有所緩解，並且有理由對新的一年持樂觀態度。

他在給客戶的最新報告中寫道，美國航空「已經擺脫了2024年短暫的挑戰」，「考慮到2025年的利多和有利的競爭情況，我們認為共識預測太低。」

SPDR S&P油氣勘探與生產ETF盤中走高，收盤下跌0.25%，中止該ETF連9漲。

包含55支股票的該ETF過去10個交易日上漲近10%，為2023年10月中旬以來表現最好的10天。

該ETF有史以來最長的漲勢是2010年11月結束的11天上漲。其最大的5支持股是Antero Resources、APA Corp.、Diamondback Energy、Occidental Petroleum和Coterra Energy。

雖然該ETF仍低於2024年4月的52周高點，但自12月初以來已首次突破50日移動均線。