AI類股帶動華爾街復甦 美股中止連5跌

華爾街在新年開局不穩定後復甦。（路透）

隨著華爾街在新年開局不穩定後復甦，美股 終於收高。

史坦普500指數收漲73.92點或1.26%報5942.47點；道瓊工業指數上漲339.86點或0.8%報4萬2732.13點。那斯達克指數上漲340.88點或1.77%收1萬9621.68點。

科技股是市場亮點。晶片巨擘輝達(Nvidia)上漲4.45%，伺服器製造商美超微電腦(Super Micro Computer)上漲10.92%。

這些股票可能會受益於人工智慧(AI )的持續支出，Constellation Energy和Vistra的也分別上漲4.04%和8.49%。微軟宣布將在2025財年斥資800億元興建AI資料中心，這項消息提振了電力生產商。

3日的漲勢很廣泛，其中一些表現最好的股票也是去年漲勢的大贏家。

Janus Henderson Investors投資 組合經理人巴克利(Jeremiah Buckley)表示：「過去兩年一直推動獲利成長和市場上漲的長期成長動力，我認為它們仍然基礎穩固，並將繼續推動獲利成長。」

3日的反彈結束了那指和史指連續5天的下跌，但不足以讓主要股指成為本周贏家。史指本周下跌0.48%，道指下跌0.6%。那指下跌0.51%。

股市的疲軟也意味著「聖誕行情」未能實現，即股市在一年的最後5個交易日和下一年的前2個交易日上漲。市場在2024年最後幾周降溫，但在華爾街經歷強勁的一年之後，平均價格仍距歷史高點不遠。

Nationwide Financial首席市場策略師哈克特(Mark Hackett)指出，「一般來說，在經歷過去4個星期的艱難時期後，人們在這些日子裡會選擇觀望。事實上，今天沒有看到這一點，這意味著這也許是一種有序的整合，而不是某種極其痛苦時期的開始。」

來自華盛頓特區的消息刺激了一些個股的走勢。在總統拜登表示將阻止新日鐵的收購提案後，美國鋼鐵公司下跌6.53%。在美國衛生部長發布有關飲酒相關癌症風險的諮詢後，酒類和啤酒股下跌，其中Molson Coors下跌3.37%。

絕大多數公司表示，不要指望第4季獲利來幫助股市擺脫近期的恐慌。

本季至今，史指超過五分之一、即106家公司發布了某種類型的第4季獲利財測，其中67%為負值，高於5年平均57%和10年平均水準。相反，發布正向財測的公司比例低於5年和10年標準。

FactSet表示，資訊科技、工業和非必需消費品公司發布的下修財測數量最多。

當企業在正式財報結果公布前發布獲利財測時，就會出現「指導」或「預先宣布」，而FactSet將負面財測定義為當公司的估計或估計範圍的中點低於平均每股獲利時。分析師在財測前一天對股價進行預測。

瑞銀(UBS)的勒佛克維茲(David Lefkowitz)表示，2025年美股可能還有更大的運作空間。

這位瑞銀美股投資長在最新的報告中寫道：「預計牛市將持續，史指到年底將達到6600點，這主要是由9%的健康獲利成長所推動。」他的目標價相當於較2日收盤價上漲約12.5%。

他說，「話雖如此，投資人總是需要應對風險。」在這方面，總統當選人川普領導下的貿易政策變化、國會的財政鬥爭、通貨膨脹和AI前景都可能刺激來年的波動，「但只要美國企業提供數據，股市就應該做出積極反應。」

科技巨頭微軟表示，計劃2025財年斥資800億元興建AI資料中心。

該公司表示，在6月結束的本財年中，一半以上的支出將來自美國。