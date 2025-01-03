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美元強勢壓「貶」亞幣 新台幣匯率連3跌

記者陳美君／台北即時報導
（本報檔案照）
（本報檔案照）

美國就業市場展現韌性，激勵美元指數3日衝破109關卡、主要亞幣清一色挫跌，新台幣匯率終場貶值4.9分，收在32.917元，連三貶並為2016年3月以來的近九年最低，總成交量為13.96億美元；匯銀主管表示，若趨勢不變，新台幣匯率最快下周就會重返33字頭。

國內股匯市再度各走各路；台股指數3日略見反彈，新台幣匯率仍在外資源源不斷匯出下仍以貶值作收。中央銀行統計顯示，美元指數今天上漲0.65%，主要亞幣全數下挫，其中，星元匯率罕見重挫0.61%、淪為「最弱亞幣」，日圓匯率貶值0.31%居次，台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶幅0.24%，超前新台幣與人民幣貶幅0.15%、0.12%。

受到資金持續出走影響，新台幣匯率3日貶破32.9字頭，寫央行總裁楊金龍任內的最低價，且盤中最低價來到32.932元，33元整數大關可謂觸手可及。

匯銀主管說，往年在農曆年前，市場都會湧現一波出口商拋匯潮，使新台幣匯率易升難貶，今年情況相當特殊，因資金持續出走，匯市美元需求大於供給，導致新台幣匯率開年來每況愈下；過去一周，新台幣匯率累計貶值1.97角、貶幅為0.6%。

銀行外匯交易員預估，亞幣全面走弱下，新台幣匯率難以獨善其身，央行也得順勢而為、不急著進場扭轉新台幣匯率貶勢。

匯銀主管說，新台幣等主要亞幣跌跌不休，主要是受到美國總統當選人川普即將上任的影響，因川普的言論與政策令市場難以捉摸、不確定性高，外資紛紛撤出亞洲新興市場避險，以此研判，新台幣匯率短期內仍將欲振乏力，近日就有機會貶破33元整數大關。

匯率 央行 川普

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Fed準備金跌破3兆美元 為四年多來最低

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