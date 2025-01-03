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美股道瓊早盤漲200點 台積電ADR漲逾2% 交易遭封殺拖累美鋼跌7%

編譯吳孟真／綜合外電
美股早盤3日四大指數開高走高，若此動能維持至終場，有望扭轉美股自聖誕假期以來連五日收黑的頹勢。路透
美股早盤3日四大指數開高走高，若此動能維持至終場，有望扭轉美股自聖誕假期以來連五日收黑的頹勢。路透

美股早盤3日四大指數開高走高，若此動能維持至終場，有望扭轉美股自聖誕假期以來連五日收黑的頹勢。

道瓊工業指數早盤漲200點，或0.5%，標普500指數揚升0.7%，那斯達克綜合指數漲1.2%。費城半導體指數揚升1.7%；輝達大漲2.4%。

台積電ADR早盤漲2.4%。彭博資訊分析師認為，台積電去年第4季營收可望超越市場預期的新台幣8,520億元，毛利率有望擴張至58%的兩年高點。台積電預定1月16日公布去年第4季財報，並召開法說會。

美國鋼鐵公司（U.S. Steel）早盤重挫逾7%，因美國總統拜登決定正式封殺日本製鐵以149億美元收購美鋼提案。

星座能源（Constellation Energy）2日宣布取得未來十年為美國政府提供核能的合約，金額總計逾10億美元，早盤漲1.85%。

金融科技公司Block早盤大漲3.4%。Raymond James表示該公司儘管近期漲勢亮眼，估值依然誘人，將其股票評級由「與大盤持平」調高至「優於大盤」。

嘉信理財（Charles Schwab）首席投資策略師Liz Ann Sonders說，去年底至今「美股疲弱的原因，可能與市場情緒有很大關係」，「我不認為真有什麼重大的催化劑，比較多的是市場呈現精疲力竭的狀態」。

數據方面，美國12月ISM製造業指數升至49.3，高於市場預期的48.2。

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